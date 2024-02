Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους κατά δύο πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων κατά δύο πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα ανέλαβαν οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (6/2) ο εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρία, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά. Πρόκειται για τα πλοία Star Nasia και Morning Tide, ένα αμερικανικό και ένα βρετανικό, αλλά τα δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι είχαν σημαία Νήσων Μάρσαλ και Μπαρμπέιντος, όπως δήλωσε ο Σαρία, σύμφωνα με το Reuters.

🇾🇪⚡ Yemeni Armed Forces Spokesman, Yahya Sare'e:



“The Naval Forces of the Yemeni Armed Forces and with the help of God, have carried out two military operations in the Red Sea, the first targeted the American ship “Star Nasia”, while the other one targeted the British ship… pic.twitter.com/HSmHAYa6XP