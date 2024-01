Κρίση στη Μέση Ανατολή

Λίγο καιρό αφού ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως και η Χαμάς, διεμήνυσαν πως θα βάζουν στο στόχαστρο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα αν έχουν οποιαδήποτε «σχέση» με το Ισραήλ, φρενάροντας την κίνηση των πλοίων, με αποτέλεσμα ορισμένες μεγάλες ναυτιλιακές να αποφεύγουν πλέον εντελώς την περιοχή, κάτι που αυξάνει το κόστος των μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής πυραυλικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, και άλλες πόλεις που ελέγχουν οι Χούθι, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους σιίτες αντάρτες.

Οι αντιδράσεις των χωρών:

Γαλλία και Δανία

Η Γαλλία επανέλαβε σήμερα την καταδίκη της απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα κάνοντας έκκληση να σταματήσουν αυτές άμεσα στον απόηχο των αμερικανοβρετανικών πληγμάτων κατά των Χούθι στην Υεμένη.

«Με αυτές τις ένοπλες ενέργειες οι Χούθι φέρουν την υπερβολικά σοβαρή ευθύνη για την κλιμάκωση στην περιοχή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, σε σημερινή του ανακοίνωση ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, υπουργός Εξωτερικών της Δανίας - χώρας προέλευσης του κολοσσού θαλασσίων μεταφορών Maersk- ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει πλήρως τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Την περασμένη εβδομάδα η Δανία συντάχθηκε με αμερικανική ανακοίνωση που προειδοποιούσε τους Χούθι να αναστείλουν τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Θα είναι τεράστιος ο λογαριασμός αν οι Χούθι επιτύχουν να απομακρύνουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ. Το 12% όλων των μη στρατιωτικών πλοίων διαπλέουν ακριβώς αυτά τα στενά», είπε ο Ράσμουσεν.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα η Maersk είχε ανακοινώσει ότι αλλάζει την πορεία όλων των πλοίων της με εμπορευματοκιβώτια από τα δρομολόγια της Ερυθράς Θάλασσας γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας της Αφρικής για το προσεχές μέλλον προειδοποιώντας τους πελάτες της να προετοιμαστούν για σημαντική αναστάτωση.

Γερμανία

Οι αμερικανοβρετανικές επιθέσεις εναντίον των Χούθι στην Υεμένη είχαν στόχο να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις του κινήματος, εκτίμησε σήμερα το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

"Ο στόχος μας παραμένει η αποκλιμάκωση των εντάσεων και η αποκατάσταση της σταθερότητας στην Ερυθρά Θάλασσα", έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα Χ.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσάιντι σχετικά με τις αυξανόμενες εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και την ανάγκη να διατηρηθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως έγραψε σήμερα ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ.

With Omani FM @badralbusaidi, we spoke about the growing tensions in the Red Sea & need to preserve freedom of navigation; the need for pauses of hostilities to address the terrible humanitarian situation in Gaza & free all hostages; to work toward a two state solution. pic.twitter.com/t4B5hXfrvy