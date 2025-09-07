Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ με drone
07/09/2025 • 21:18
Οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέε, είπε ότι εκτοξεύτηκαν συνολικά οκτώ drones και προειδοποίησε ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν».

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι αναχαίτισε άλλα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα δύο εξ αυτών πριν περάσουν στο ισραηλινό έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι, η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή, ότι ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη κατέπεσε την αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο Ραμόν, κοντά στην πόλη Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας.

Το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ λειτουργεί πλέον κανονικά, μετά από μία προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του

Η ίδια αρχή ανακοίνωσε ότι η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο Ραμόν προς το Τελ Αβίβ θα αναχωρήσει σύντομα.

Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ έγινε προσπάθεια για τη διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διερευνά την πτώση του drone, το οποίο είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και κατέπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τον στρατό το περιστατικό διερευνάται χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Δεν διευκρινίστηκε αν το drone κατέπεσε μετά από την αναχαίτιση του ή πτώση του προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα.

