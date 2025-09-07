Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ με drone

Οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέε, είπε ότι εκτοξεύτηκαν συνολικά οκτώ drones και προειδοποίησε ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν».

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι αναχαίτισε άλλα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα δύο εξ αυτών πριν περάσουν στο ισραηλινό έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι, η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή, ότι ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη κατέπεσε την αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο Ραμόν, κοντά στην πόλη Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας.

Το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ λειτουργεί πλέον κανονικά, μετά από μία προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του

Η ίδια αρχή ανακοίνωσε ότι η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο Ραμόν προς το Τελ Αβίβ θα αναχωρήσει σύντομα.

Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ έγινε προσπάθεια για τη διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διερευνά την πτώση του drone, το οποίο είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και κατέπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου.

Security forces are responding to reports of an explosive drone impact at Ramon Airport in southern Israel, north of Eilat.



The reports come after the military said it shot down three drones from Yemen. pic.twitter.com/Y7uqLNAbDi — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 7, 2025

Σύμφωνα με τον στρατό το περιστατικό διερευνάται χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

A Houthi drone struck Ramon Airport near Eilat. One person was lightly injured. pic.twitter.com/poa6RypjEN — Israel News Pulse (@israelnewspulse) September 7, 2025

Δεν διευκρινίστηκε αν το drone κατέπεσε μετά από την αναχαίτιση του ή πτώση του προκλήθηκε από άμεσο πλήγμα.