DW: Οι έξι πόλεμοι που έληξε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε αμέτρητες φορές αυτές τις ημέρες ότι έχει καταφέρει να σταματήσει έξι πολέμους (έναν κάθε μήνα, κατά μέσο όρο όπως λέει). Είναι μια αφήγηση που σχετίζεται με τη δεδηλωμένη επιθυμία του να περάσει στην ιστορία ως «Ο Πρόεδρος της Ειρήνης», όπως αναφέρει η DW.

Ιράν-Ισραήλ

Στις 24 Ιουνίου Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν να τερματίσουν τις μεταξύ τους εχθροπραξίες. Πράγματι, Κατάρ και ΗΠΑ είχαν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, αλλά προφανώς αποφασιστική ήταν η αμερικανική επιδρομή εναντίον στόχων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ινδία-Πακιστάν

Οι δύο πυρηνικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυραύλους τον περασμένο Μάιο με αφορμή και πάλι την περιοχή του Κασμίρ, για την οποία έχουν συγκρουστεί συχνά από το 1947. Συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός τελικά στις 10 Μαΐου.

Ρουάντα-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Στις 27 Ιουνίου στον Λευκό Οίκο σε μια πανηγυρική τελετή οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές υπέγραψαν συμφωνία για να σταματήσουν μια σύγκρουση που κρατούσε δεκαετίες και υπολογίζεται ότι έχει έναν απολογισμό συνολικά 6 εκατομμυρίων θανάτων.

Αίγυπτος-Αιθιοπία

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε αντιπαράθεση εξαιτίας του σχεδίου για το μεγάλο φράγμα της Αιθιοπίας στον ποταμό Νείλο. Ο Τραμπ είχε αποτυχημένα προσπαθήσει να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο χωρών κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Τώρα δεν έχει αποτρέψει κανέναν πόλεμο, αλλά ουσιαστικά έχει εκφραστεί υπέρ της «συμμάχου» Αιγύπτου.

Καμπότζη-Ταϊλάνδη

Στις 24 Ιουλίου οι δύο χώρες ήρθαν σε σύγκρουση στις συνοριακές τους περιοχές. Δύο ημέρες αργότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι επικοινωνεί και με τις δύο πλευρές, απειλώντας με διακοπή των εμπορικών σχέσεων. Στις 28 Ιουλίου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός.

Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης στις αρχές Αυγούστου στον Λευκό Οίκο και ο Τραμπ δήλωσε ότι θα είναι πλέον «αιώνια φίλες». O Αζέρος πρέσβης στη Βρετανία να δηλώσει ότι το βραβείο Νομπέλ αξίζει στον Αμερικανό πρόεδρο.

Σερβία-Κόσοβο

Στις 27 Ιουνίου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε έναν πόλεμο μεταξύ της Σερβίας και της κυβέρνησης των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου που ήταν έτοιμος να ξεκινήσει, απειλώντας τη σερβική πλευρά με εμπορικές κυρώσεις. Κάτι ανάλογο ισχυρίστηκε και σε κατοπινή συνάντησή του με την πρόεδρο Οσμάνι.

Σύμφωνα με τη βρετανική Guardian, στις 10 Μαΐου, μετά το περιστατικό μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, ο Τραμπ ανακοίνωσε: «Μετά από μια μακρά νύχτα συνομιλιών που μεσολάβησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, χαίρομαι να ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν έχουν συμφωνήσει σε μια ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΩΧΗ. Συγχαρητήρια και στις δύο χώρες για τη χρήση κοινής λογικής και μεγάλης ευφυΐας».

Στις 26 Ιουλίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι καλεί τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης προκειμένου να ζητήσει ανακωχή μετά από τρεις ημέρες συνόρων συγκρούσεων. «Η κλήση με την Καμπότζη ολοκληρώθηκε, αλλά αναμένεται να καλέσω ξανά σχετικά με τη διακοπή του πολέμου και την ανακωχή με βάση το τι θα πει η Ταϊλάνδη», έγραψε. «Προσπαθώ να απλοποιήσω μια πολύπλοκη κατάσταση!»

Όσον αφορά το Ισραήλ και το Ιράν, ο Τραμπ είχε επίσης γράψει: «Έχει συμφωνηθεί πλήρως μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ότι θα υπάρξει μια Πλήρης και Ολική ΑΝΑΚΩΧΗ».

Το MSNBC, ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός ειδήσεων, δημοσίευσε μια συλλογή με δηλώσεις του Τραμπ για ανακωχή στην Ουκρανία τις εβδομάδες και τις ημέρες πριν από τις συναντήσεις του με τον Πούτιν και στη συνέχεια με τον Ζελένσκι.

Όμως ο Τραμπ – αναζητώντας μια γρήγορη νίκη – έχει αναδιαμορφώσει το ιστορικό του καθώς πλησιάζει σε έναν χάρτη πορείας που υποστηρίζεται από τον Πούτιν για την επίλυση μιας σύγκρουσης που αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη από ό,τι πίστευε κάποτε ότι θα ήταν.