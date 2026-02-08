Guardian, New Yorker

Στις εκατοντάδες απολύσεις στις οποίες έχει προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες η Washington Post αναφέρεται πρόσφατο δημοσίευμα του Guardian, εξετάζοντας τα «ανοίγματα» που κάνει ο Τζεφ Μπέζος (ιδιοκτήτης της αμερικανικής εφημερίδας και από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο) προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως την Τετάρτη πάνω από 300 εργαζόμενοι της WAPO ειδοποιήθηκαν για ότι τερματίζεται η συνεργασία τους με την εφημερίδα.

Οι περικοπές αφορούσαν ολόκληρο το αθλητικό τμήμα της εφημερίδας, μεγάλο μέρος του πολιτιστικού και τοπικού προσωπικού της και όλους τους δημοσιογράφους της σε περιοχές με λίγες ειδήσεις, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή.

Ο Guardian σημειώνει πως οι περικοπές εντείνουν τις ανησυχίες για το κατά πόσο η WAPO μπορεί να αντέξει τις επιθέσεις του Τραμπ. Ο Μάρτι Μπάρον, πρώην αρχισυντάκτης της Post επέκρινε τον Μπέζος για τις «αηδιαστικές προσπάθειές του να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ, προσθέτοντας πως αυτό άφησε ένα ιδιαίτερα «άσχημο στίγμα» στη φήμη της εφημερίδας.

Η αλλαγή «γραμμής»

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει πως ο Μπέζος αγόρασε την εφημερίδα το 2013 έναντι 250 εκατ. δολαρίων και σημειώνει τη διαφορετική στάση που είχε η WAPO έναντι του Τραμπ κατά την πρώτη προεδρία του στις ΗΠΑ, συγκριτικά με τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο που διανύει από την αρχή του 2025.

Το 2017, λίγο μετά την πρώτη ορκωμοσία του Τραμπ, η Post σχολίαζε: «Η δημοκρατία πεθαίνει στο σκοτάδι».

Το 209 η η Amazon έχασε ένα συμβόλαιο cloud computing αξίας 10 δισ. δολαρίων με το Πεντάγωνο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Σε σχετική αγωγή που υπέβαλε τότε ο τεχνολογικός «κολοσσός» αναφερόταν ότι επρόκειτο για μια προφανή πράξη αντίποινα εκ μέρους του Τραμπ, που τιμωρούσε τον Μπέζος για την αιχμηρή κριτική της WAPO στην κυβέρνηση του.

Μήπως αυτό «οδήγησε τον Μπέζος να αλλάξει στάση;» διερωτάται ο Guardian και παραθέτει άποψη πρώην εργαζόμενους της WAPO που σχολίασε « πολύ πιθανό ότι η επιθυμία να κατευνάσει τον Τραμπ, να τον εξευμενίσει, παίζει ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις του Μπέζος».

Λίγες μέρες πριν από τις απολύσεις της Τετάρτης, ο Μπέζος υποδέχθηκε τον υπουργό Άμυνας του Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ, στην έδρα της εταιρείας τους, Blue Origin.

Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε από την Amazon Prime Video το ντοκιμαντέρ Melania, για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και σύζυγο του Τραμπ, Μελάνια, με τον Μπέζος να «ρίχνει» 75 εκατ. δολάρια στην παραγωγή.

Υπενθυμίζεται πως ένα μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο του 2024, Μπέζος ήρε την υποστήριξη -που δίνει παραδοσιακά η WAPO προς τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία- προς την Κάμαλα Χάρις.

Σε ξεχωριστό δημοσίευμα, το περιοδικό New Yorker αναφέρει πως οι τελευταίες εξελίξεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της εφημερίδας. Βετεράνοι δημοσιογράφοι μίλησαν για μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους στην ιστορία της Post, ενώ σημαντικά στελέχη και κορυφαίοι ρεπόρτερ αποχώρησαν προς άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, σχέδια αναδιάρθρωσης που προωθήθηκαν από τη διοίκηση -όπως η δημιουργία νέων editorial δομών και η στροφή προς περιεχόμενο βασισμένο σε «προσωπικότητες»- αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό και θεωρήθηκαν από πολλούς ασαφή ή αποτυχημένα.

Αλλαγές στα άρθρα γνώμης και απώλεια συνδρομητών

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσαν οι αλλαγές στο τμήμα γνώμης της εφημερίδας. Αποφάσεις που περιόρισαν το εύρος των απόψεων και τροποποίησαν την πολιτική κατεύθυνση οδήγησαν σε αποχωρήσεις αρθρογράφων και, σύμφωνα με επικριτές, σε απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων συνδρομητών.

Οι αλλαγές αυτές θεωρήθηκαν από πολλούς ως απομάκρυνση από την παραδοσιακή πολυφωνία της Post και ενίσχυσαν τις ανησυχίες για παρέμβαση της διοίκησης στην ανεξαρτησία των συντακτών.

Κατηγορίες για πολιτικό κατευνασμό προς τον Τραμπ

Ένα ακόμη σημείο έντονης αντιπαράθεσης αφορά τη στάση του Μπέζος απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Πρώην συνεργάτες υποστηρίζουν ότι η ηγεσία επιδίωξε πιο συμβιβαστική σχέση με το πολιτικό περιβάλλον του προέδρου των ΗΠΑ, κάτι που, κατά τους επικριτές, έπληξε την αξιοπιστία της εφημερίδας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Μπέζος στήριξε την Post ακόμη και όταν αυτό ενείχε τον κίνδυνο να του κοστίσει δισεκατομμύρια σε κυβερνητικές συμβάσεις. Τώρα ο Μπέζος δεν είχε πει ούτε λέξη για την πρόσφατη έφοδο του FBI στο σπίτι της δημοσιογράφου της Post για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, Χάνα Νατάνσον, κατά την οποία η υπηρεσία κατάσχεσε τα τηλέφωνά της, τους φορητούς υπολογιστές της και άλλες συσκευές.

Τα σενάρια για το μέλλον

Παρά τη συνεχιζόμενη παραγωγή σημαντικών δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, η Post παρουσιάζεται πλέον ως ένας οργανισμός με μειωμένο μέγεθος και επιρροή. Πολλοί πρώην εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα και την αποστολή της εφημερίδας.

Ως πιθανή λύση προτείνεται η μετατροπή της σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό με οικονομική στήριξη από τον ίδιο τον Μπέζος, ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.