Οι εγχώριοι υποστηρικτές της Χαμάς επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα

Η σιωπή των εγχώριων υποστηρικτών της Χαμάς, μετά τη συμφωνία για την ειρήνευση στη Γάζα, δεν πρέπει να ξενίζει κανέναν. Η ειρήνευση, εάν και εφόσον τελικά επιτευχθεί, κάτι για το οποίο υπάρχουν αμφιβολίες, θα αφαιρέσει ένα σημαντικό όπλο από το οπλοστάσιο και ένα αγωνιστικό σύμβολο από το ιδεοληπτικό αφήγημα της Αριστεράς. Το «φριπαλεστάιν» πάει περίπατο, αφού έστω και αμυδρά στην άκρη του ορίζοντα αρχίζει να φαίνεται η επιστροφή της κανονικότητας στη ζωή των Αράβων της Παλαιστίνης.

Τσιμουδιά λοιπόν για το ειρηνευτικό σχέδιο. Τσιμουδιά και για την επανεμφάνιση των τρομοκρατών της Χαμάς με τους επίσημες πολεμικές στολές τους, τα ολοκαίνουργια όπλα τους και τα πεντακάθαρα οχήματα τους στους δρόμους της Γάζας, ανάμεσα στα αλαλάζοντα πλήθη. Πλήθη τα οποία περισσότερο πανηγυρίζουν για την επίσημη επιστροφή της Χαμάς στο προσκήνιο, παρά για την ειρήνευση. Με το στημένο σκηνικό της δήθεν γενοκτονίας, της πείνας και των βασάνων, να ξεθωριάζει στα μάτια της «εξαπατημένης» Δύσης.

Τσιμουδιά και για τις μαζικές εκκαθαρίσεις κατοίκων της Γάζας που θεωρούνται αντίπαλοι και εχθροί της Χαμάς, μέσω δημοσίων εκτελέσεων στη μέση του δρόμου. Τσιμουδιά και για την «επιστράτευση» άλλων 7.000 τρομοκρατών στις επίσημες δυνάμεις των Χαμάς.

Η μοναδική ανησυχία και έγνοια των οπαδών της Χαμάς στη χώρα μας, είναι η πιθανή αποδυνάμωση της, μέσα από την εφαρμογή των μέτρων της συμφωνίας. Προσέξτε! Η ανησυχία τους δεν αφορά την άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της Γάζας. Δεν αφορά την επιστροφή της κανονικότητας μετά από σχεδόν 20 χρόνια στη Γάζα. Δεν αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης της Γάζας κάτω από την προστασία και ασπίδα των αραβικών κρατών της περιοχής.

Η ανησυχία τους αφορά την παράδοση των απαχθέντων ομήρων πίσω στο Ισραήλ. Διότι από τη στιγμή που θα επιστραφούν μετά από 2 χρόνια οι απαχθέντες της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι τρομοκράτες της Χαμάς θα χάσουν τον «μοχλό της πίεσης» που διαθέτουν. Κι αυτό είναι που ανησυχεί στην πραγματικότητα, τους «φριπαλεστάιν» και τους υποστηρικτές της Χαμάς. Ότι θα χαθεί το χαρτί του κυνικού εκβιασμού και της κτηνώδους διαπραγμάτευσης. Το χαρτί που φέρει την σφραγίδα της θηριωδίας και της βαρβαρότητας.

Αυτή είναι η Αριστερά. Ας μην γελιόμαστε. Όπως παραδέχθηκε προ ημερών και ο ιδεολογικός γκουρού της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης η Αριστερά είναι ένας ξεκάθαρα απαξιωμένος πολιτικός χώρος. Γι’ αυτό και τους θορυβεί, η παράδοση των ομήρων. Διότι θα θέσει εκ των πραγμάτων ένα τέλος στον πόλεμο. Και σαν αποτέλεσμα οι «φριπαλεστάιν» θα πρέπει να μαζέψουν τις σημαίες, τις κεφίγιες και τον επαναστατικό τους οίστρο και να αναζητήσουν ένα άλλο σύμβολο αντίστασης και αγώνα, στην προσπάθεια τους να παραμείνουν ενεργοί στην πολιτική ζωή του τόπου.

Λησμονώντας ότι η παράδοση των απαχθέντων ομήρων, ήταν αυτό που ζητούσε από τη πρώτη στιγμή το Ισραήλ για να σταματήσει η στρατιωτική επιχείρηση των IDF στη Γάζα. Ότι η παράδοση των απαχθέντων ομήρων, ήταν αυτό που ζητούσε από τη πρώτη στιγμή και η επίσημη Παλαιστινιακή Αρχή και ο πρόεδρος της.

Εξυπηρέτησε άραγε η μη παράδοση των απαχθέντων Ισραηλινών, τον αγώνα των κατοίκων της Γάζας; Ουδόλως. Αντίθετα είχε σαν αποτέλεσμα την ισοπέδωση των πόλεων και την καταστροφή των υποδομών της Γάζας, αφού οι ηγέτες της Χαμάς από την ασφάλεια της Ντόχα και της Άγκυρας είχαν επιλέξει να χρησιμοποιούν τον λαό τους σαν ανθρώπινες ασπίδες, έχοντας βάσεις ρουκετών μέσα στον αστικό ιστό της Γάζας κάτω από σπίτια, σχολεία, τζαμιά και νοσοκομεία. Είχαν επιλέξει να στείλουν στο θάνατο μαζικά άμαχους σαν «μάρτυρες του Προφήτη».

Η Αριστερά, έχοντας απωλέσει τον ρόλο της, διαθέτοντας ένα αφήγημα που εξυμνεί μόνο το χάος, έπαιρνε βαθιές ανάσες επιβίωσης, αυτά τα δυο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να υπερασπίζεται τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, τους ημίτρελους μουλάδες της Τεχεράνης και τις μαριονέτες τους, τους Χούθι. Η ειρήνευση στη Γάζα, τους χαλάει τη σούπα. Μια σούπα που ίδιοι επιθυμούν να παραμένει φρέσκια και αχνιστή για να προσελκύει «πελατάκια» στο πολιτικό μαγαζάκι τους.

Τι θα απογίνουν άραγε οι εγχώριοι οπαδοί της Χαμάς, μόλις παραδοθούν οι απαχθέντες Ισραηλινοί και προχωρήσει η ειρήνευση στη Γάζα; Ποιο αγωνιστικό παραμύθι θα βρουν να πουλάνε στον κόσμο; Ίσως να βρουν ως νέο σύμβολο αντίστασης την Βενεζουέλα, μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην «ακροδεξιά» Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που προσπαθεί να ρίξει τον «λαοπρόβλητο αγωνιστή» Μαδούρο.