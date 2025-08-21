Οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία φέρνουν ένταση στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας

Οι συζητήσεις των συμμάχων για την αποστολή ευρωπαϊκών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία, μια χώρα που εξακολουθεί να φέρει τα σημάδια του μιλιταριστικού ναζιστικού παρελθόντος της, ακόμη και αν η προοπτική αυτή παραμένει μακρινή.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει ανοιχτός στη συμμετοχή της Γερμανίας σε μια πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία, τονίζοντας ωστόσο ότι μια τέτοια απόφαση θα απαιτούσε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους και τη δική του κυβέρνηση συνασπισμού.

Σημείωσε επίσης ότι οποιαδήποτε αποστολή στρατευμάτων θα απαιτούσε πιθανώς εντολή του κοινοβουλίου (Bundestag), κάτι που αποτελεί πρόκληση για έναν καγκελάριο του οποίου ο διορισμός εγκρίθηκε μόνο μετά από δεύτερη ψηφοφορία. Η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά στην αποστολή στρατευμάτων της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ και δεν είναι καθόλου σαφές πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια δύναμη.

Η Άλις Βάιντελ, ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), κατηγόρησε τους συντηρητικούς του Μερτς για πολεμοκαπηλεία, επειδή έθεσαν υπό συζήτηση την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη και ανεύθυνη».

Ακόμη και ο υπουργός Εξωτερικών του Μερτς, Γιόχαν Βαντεφούλ, προειδοποίησε ότι η αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία «θα μας καταβάλει πιθανώς».

Στη Γερμανία υπάρχει ανησυχία για την αποστολή στρατευμάτων, δεδομένου του ναζιστικού παρελθόντος της χώρας και των πιο πρόσφατων αποστολών στο Αφγανιστάν και το Μάλι, οι οποίες θεωρήθηκαν ευρέως αποτυχημένες. Υπάρχει επίσης αντίδραση στην δαπάνη δισεκατομμυρίων ευρώ για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ενώ η ίδια η γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι εν τω μεταξύ ανήσυχοι για την υπερβολική καταπόνηση του παραμελημένου γερμανικού στρατού και για το ενδεχόμενο να εμπλακεί η χώρα σε άμεση σύγκρουση με μια πυρηνική δύναμη.

«Κάτι τέτοιο είναι προφανώς εξαιρετικά αμφιλεγόμενο στη Γερμανία», δήλωσε ο Μαρσέλ Ντίρσους, μη μόνιμος συνεργάτης του Ινστιτούτου Πολιτικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Κιέλου, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με μεγάλη προσοχή.

«Δεν έχει νόημα να ξοδεύουμε πολιτικό κεφάλαιο για κάτι που μπορεί να μην συμβεί», είπε.

«Είναι δύσκολο να πλοηγηθεί ο Μερτς, ο οποίος, μετά τη νίκη του στις φετινές εκλογές, έχει δεσμευτεί να καταστήσει τις συμβατικές ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας τις ισχυρότερες στην Ευρώπη, υποστηριζόμενες από εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα δάνεια.

Ο Γιενς Σπαν, κοινοβουλευτικός ηγέτης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) του Merz, έγραψε στους βουλευτές προτρέποντάς τους να αποφύγουν τις δημόσιες εικασίες σχετικά με το θέμα, σύμφωνα με επιστολή που διέρρευσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η δημοτικότητα του Μερτς έχει μειωθεί από την ανάληψη των καθηκόντων του και το AfD, το οποίο έχει υιοθετήσει φιλορωσικές θέσεις και αντιτίθεται στην παροχή όπλων στην Ουκρανία, προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των τοπικών εκλογών του επόμενου έτους. Το AfD δημοσίευσε στο X μια εικονογραφημένη εικόνα του Μερτς να χαμογελά πάνω από πέντε νεαρούς Γερμανούς με τη λεζάντα: «Ο Μερτς θέλει να σας στείλει στην Ουκρανία; Εμείς όχι!».

Διχασμός

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ έχουν εκφραστεί υπέρ της αποστολής στρατευμάτων σε μια μεταπολεμική συμφωνία, αλλά οι Γερμανοί είναι πιο επιφυλακτικοί ως προς την ιδέα αυτή.

Σύμφωνα με έρευνα της Forsa που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των RTL/ntv, το 49% των Γερμανών θα υποστήριζε την αποστολή δικών της στρατιωτών σε μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη, αλλά το 45% αντιτίθεται, σε σύγκριση με τις πολύ ισχυρότερες πλειοψηφίες που τάσσονται υπέρ στη Βρετανία και τη Γαλλία.

Ο σκεπτικισμός είναι ιδιαίτερα έντονος στην ανατολική Γερμανία, όπου τρεις ομόσπονδες πολιτείες θα διεξαγάγουν εκλογές το επόμενο έτος.

Ο Σβεν Σουλτζ, ηγέτης του CDU του Μερτς σε ένα από αυτά τα ομόσπονδα κράτη, τη Σαξονία-Άνχαλτ, δήλωσε στο περιοδικό Stern ότι ομοσπονδιακός στρατός (Bundeswehr) δεν είναι σε θέση να αναπτύξει στρατεύματα.

Είναι πολύ πιο σημαντικό να οικοδομηθεί «μια ισχυρή ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας», είπε. «Οτιδήποτε άλλο θα μας κατακλύσει ως χώρα, αλλά και τη Bundeswehr».

Ο σκεπτικισμός είναι ακόμη μεγαλύτερος στο μικρότερο κόμμα της συνασπιστικής κυβέρνησης του Μερτς, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), το οποίο παραδοσιακά τάσσεται υπέρ της συνεργασίας με τη Ρωσία.

«Η Γερμανία πρέπει να μείνει έξω από αυτό το θέμα», δήλωσε ο Ραλφ Στέγκνερ, βουλευτής του SPD, στο Der Spiegel. «Η αποστολή γερμανικών στρατευμάτων στην περιοχή είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολη για ιστορικούς λόγους.

Για ορισμένους, μεταξύ των οποίων και ο Τόμας Ροεβκάμπ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής άμυνας της CDU, οι γερμανικές δυνάμεις θα ήταν απαραίτητες σε περίπτωση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Και για να είναι πιστευτή η αποτροπή, πρέπει να διαθέτουμε στρατιωτικές δυνατότητες», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό WDR 5 Morgenecho.

Ερωτηθείς για την αποστολή, ο Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι «είναι πολύ νωρίς σήμερα για να δοθεί μια οριστική απάντηση».