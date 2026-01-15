Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Στον καθοριστικό ρόλο της Κύπρου ως «γέφυρας ηπείρων και πολιτισμών», καθώς αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Λεμεσό.

Κατά την επίσκεψη του Κολεγίου των Επιτρόπων στη Λεμεσό, συζητήθηκαν το πρόγραμμα και οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου προσδίδει στη χώρα μοναδική εμπειρία στη διαπραγμάτευση και τη διπλωματία, πλεονεκτήματα που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς η Λευκωσία καλείται να καθοδηγήσει την κοινή ευρωπαϊκή ατζέντα. Χαρακτήρισε επίσης εύστοχο το θέμα της Προεδρίας, «Μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή στον κόσμο», το οποίο μεταφράζεται σε δράσεις σε τρεις βασικούς άξονες: ασφάλεια και άμυνα, ανταγωνιστικότητα, και δημοκρατία με διεθνείς συνεργασίες.

Στο θέμα της Ουκρανίας, που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, η Ρωσία συνεχίζει τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, και τόνισε την ανάγκη για διαρκή και ισχυρή ευρωπαϊκή στήριξη, ώστε η Ουκρανία να βρίσκεται σε ισχυρή θέση στο πεδίο της μάχης και στις διαπραγματεύσεις. Σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ταχεία επίτευξη συμφωνίας για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, ενώ η ΕΕ συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε ότι η Προεδρία διεξάγεται σε μια περίοδο σύνθετων προκλήσεων και αυξημένων προσδοκιών από τους Ευρωπαίους πολίτες, προσθέτοντας ότι η Κύπρος θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής και αξιόπιστος εταίρος, με σαφή προσανατολισμό στα αποτελέσματα και πλήρη επίγνωση της ευθύνης της.

Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της Προεδρίας, ο Ν. Χριστοδουλίδης ανέφερε καταρχάς την ενίσχυση της άμυνας, της ασφάλειας και της ετοιμότητας της ΕΕ, με έμφαση στην ενεργειακή και οικονομική ασφάλεια, καθώς και τη συνέχιση της υλοποίησης εργαλείων που συμφωνήθηκαν το 2025, όπως η στρατιωτική κινητικότητα. Παράλληλα, η Προεδρία θα προωθήσει την έγκριση των εθνικών σχεδίων Σένγκεν και την πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο, με υπουργική σύνοδο στην Κύπρο τον Ιούνιο.

Δεύτερον, η Λευκωσία θα δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στην ενιαία αγορά, την ενεργειακή συνδεσιμότητα και την καινοτομία, καθώς και στην απλοποίηση της νομοθεσίας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενόψει και του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ανταγωνιστικότητα στις 12 Φεβρουαρίου.

Ο τρίτος άξονας αφορά τον διεθνή ρόλο της ΕΕ και την προώθηση μιας Ευρώπης ανοιχτής στον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ν. Χριστοδουλίδης χαιρέτισε την έγκριση της Συμφωνίας ΕΕ-Μερκοσούρ και αναφέρθηκε στη γεωστρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου, με πρωτοβουλίες για ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της μετανάστευσης και της περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και στη διοργάνωση διευρυμένης συνάντησης ηγετών στην Κύπρο τον Απρίλιο.

Τέταρτος άξονας είναι η κοινωνική συνοχή και η προστασία των ευρωπαϊκών αξιών, με πολιτικές που συνδυάζουν την οικονομική πρόοδο με κοινωνική δικαιοσύνη, όπως η προώθηση της ισότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την προσιτή στέγαση, το οποίο θα συζητηθεί σε άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο στην Κύπρο τον Μάιο.

Σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε για την ανάγκη ενός «στρατηγικού προϋπολογισμού» που θα ανταποκρίνεται στις νέες προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η άμυνα, η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα, χωρίς να υποβαθμίζονται παραδοσιακές πολιτικές, όπως η Συνοχή και η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Όπως είπε, στόχος είναι η παράδοση ενός «ώριμου διαπραγματευτικού πλαισίου» στην Ιρλανδική Προεδρία.

Τόσο ο Ν. Χριστοδουλίδης, όσο και η Πρόεδρος της Επιτροπής επισήμαναν επίσης τη σημασία του Συμφώνου για τη Μεσόγειο που θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου με τη συμμετοχή ηγετών των χωρών της Νότιας Γειτονίας. Τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζοντας την ειρήνη, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

Σχετικά με το Κυπριακό, ο Ν. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε το Κολέγιο των Επιτρόπων και την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν για τις τελευταίες εξελίξεις και για τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Ν. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Επιτροπής για την «ξεκάθαρη ένδειξη του ενδιαφέροντος της ΕΕ στο Κυπριακό» και την απόφασή της να ορίσει ειδικό απεσταλμένο για την Κύπρο, τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, Γιοχάνες Χαν.