Οι παγκόσμιες ασφαλιστικές ζημίες από φυσικές καταστροφές ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, παρόλο που η περιορισμένη δραστηριότητα των τυφώνων είχε ως αποτέλεσμα ασυνήθιστα χαμηλό κόστος για το τρίτο τρίμηνο μέχρι στιγμής.

Οι προκαταρκτικές ασφαλιστικές ζημίες για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 ανέρχονται ήδη σε περίπου 105 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την Τετάρτη η Gallagher Re. Θα είναι το έκτο συνεχόμενο ημερολογιακό έτος με ζημίες άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το όγδοο από το 2017.

Όπως ανέφερε το Bloomberg, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη συμβάλλει στην αύξηση της συχνότητας και της έντασης των καιρικών φαινομένων, όπως οι τυφώνες και οι πυρκαγιές, με αποτέλεσμα υψηλότερες ζημίες για τον ασφαλιστικό κλάδο. Οι επιστήμονες αναμένουν ότι το 2025 θα είναι το δεύτερο ή τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ωστόσο, οι ασφαλισμένες ζημίες για τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους ήταν 8% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της περιόδου 2015-2024.

Ενώ οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο και οι σοβαρές καταιγίδες στις ΗΠΑ αύξησαν τις ασφαλισμένες ζημίες στις αρχές του έτους, η ασυνήθιστα χαμηλή δραστηριότητα των τυφώνων είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες από το μέσο όρο ζημίες για τον ασφαλιστικό κλάδο κατά το τρίτο τρίμηνο: λιγότερο από 15 δισεκατομμύρια δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2016.

«Εάν οι τελευταίοι τρεις μήνες του 2025 παραμείνουν διαχειρίσιμοι και σε επίπεδο αντίστοιχο με τις πρόσφατες ιστορικές ζημίες του 4ου τριμήνου, αυτό πιθανότατα θα ενισχύσει περαιτέρω τα οικονομικά αποθέματα του κλάδου (αντ)ασφάλισης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Στιβ Μπόουεν, επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της Gallagher.