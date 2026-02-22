Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να σχεδιάζει την πιθανότητα περιορισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων για να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη να υπογράψει μια νέα πυρηνική συμφωνία, ωστόσο, η επίθεση στο Ιράν ενδέχεται να μην έχει αυτό το αποτέλεσμα και να οδηγήσει σε μια νέα αποσταθεροποιητική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg τη στιγμή που το Πεντάγωνο έχει οργανώσει, στην περιοχή, μαζική αποστολή συμπεριλαμβανομένης δύο αεροπλανοφόρων, μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού. Ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δώσει αντικρουόμενες δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το τι πραγματικά θέλουν από μια νέα συμφωνία με την Τεχεράνη. Και οι ειδικοί για το Ιράν υποστηρίζουν ότι η βομβιστική επίθεση στη χώρα εν μέσω των διαπραγματεύσεων μπορεί να ανατρέψει τη συμφωνία και να προκαλέσει έναν θανατηφόρο κύκλο αντιποίνων.

Από πλευράς της, η Τεχεράνη πιθανότατα θα αναστείλει τη συμμετοχή της στις συνομιλίες αν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν επίθεση, σύμφωνα με έναν ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο της περιοχής.

Προθεσμία 15 ημερών

Παρότι ο Τραμπ έχει δώσει προθεσμία μεταξύ 10 και 15 ημερών, παραμένει ασαφές τι θα επιτύχει ένας νέος γύρος αεροπορικών επιθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εκτενώς τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα αμυντικά συστήματα του Ιράν, με τον Τραμπ να δηλώνει τότε ότι «οι βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου έχουν καταστραφεί πλήρως και ολοκληρωτικά».

Κατλα πως φαίνεται, ο Τραμπ πιέζει για μια περιορισμένη πυρηνική συμφωνία, παρά το γεγονός ότι κατά την πρώτη θητεία του απέρριψε τη συμφωνία του 2015 με το Ιράν που είχε διαπραγματευτεί η κυβέρνηση Ομπάμα – μια απόσυρση που μπορεί να κάνει ακόμη πιο απίθανες τις μεγάλες, εκ των προτέρων παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επικεντρώνονται στα τεχνικά στοιχεία του ατομικού προγράμματος της Τεχεράνης, όπως η τοποθεσία, το επίπεδο και ο αριθμός των φυγοκεντρικών μηχανών ουρανίου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αποδεχτεί την κόκκινη γραμμή του Ιράν να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με δήλωση ενός διπλωμάτη της χώρας που αναφέρθηκε από το ISNA.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ θα διατάξει επιθέσεις ή απλώς ασκεί πίεση στην Τεχεράνη. Η πολύ δημόσια συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, με ενεργοποιημένους αναμεταδότες στα στρατιωτικά αεροσκάφη, είναι πιθανώς ένα σκόπιμο μήνυμα, δήλωσε ένας πρώην αμερικανός αξιωματούχος που είναι εξοικειωμένος με τον σχεδιασμό του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου.