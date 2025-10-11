Οι 27 της ΕΕ συμφωνούν στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά όχι στον τρόπο

Συμφωνούν στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αλλά όχι στον τρόπο οι Ευρωπαίοι υπουργοί αρμόδιοι για τον Ψηφιακό τομέα οι οποίοι συγκεντρώθηκαν χθες, Παρασκευή, στο Χόρσενς της Δανίας, υπό την αιγίδα της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, για να συζητήσουν την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εργαλείου επαλήθευσης ηλικίας για την πρόσβαση σε ορισμένα κοινωνικά δίκτυα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Δανή υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων, Καρολίν Στέϊτζ Όλσεν, τάχθηκε σε μεγάλο βαθμό υπέρ ενός «κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου» για τη δημιουργία εργαλείου επαλήθευσης της ηλικίας στο διαδίκτυο, παρόλο που η συναίνεση για πλειοψηφία απέχει πολύ από το να επιτευχθεί μεταξύ των 27.

Η Ισπανία, που υποστηρίζει με θέρμη ένα τέτοιο μέτρο, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ένα οργανικό σχέδιο νόμου, το οποίο προβλέπει την αύξηση από 14 σε 16 ετών της ελάχιστης ηλικίας για την εγγραφή σε ένα κοινωνικό δίκτυο χωρίς γονική συναίνεση.

Η Κύπρος, η οποία πρόκειται να αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο, θα ενσωματώσει επίσης τις χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε φάση δοκιμής του μηχανισμού της Επιτροπής για την επαλήθευση της ηλικίας.

Ακόμη και αν η αρχή της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο αποτελεί κοινό τόπο, το ζήτημα της ελάχιστης ηλικίας που απαιτείται για την πρόσβαση στα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα απέχει ακόμη πολύ από το να είναι ομόφωνο. Τα περισσότερα κράτη μέλη είναι αρκετά επικριτικά όσον αφορά την «αυτο-δήλωση», αλλά οι συζητήσεις δεν κατέληξαν σε μια σαφή πλειοψηφία, με τους εκπροσώπους των κρατών μελών να αναφέρουν διαφορετικές ηλικίες που κυμαίνονται από 12 έως 16 ετών.

Υποστηρίζοντας ένα όριο στα 15 έτη, η Δανή υπουργός, έδειξε να μην αποκλείει την πιθανότητα να αφήσει μια ευελιξία στα κράτη μέλη, ακόμη και αν προκαλείται κατακερματισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την πλευρά των πιο επικριτικών χωρών, αντιτάσσονται τα επιχειρήματα της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση των νεότερων, καθώς και η ανάγκη για καλύτερη ενίσχυση της ευθύνης των γονέων. Η έλλειψη νομικής βάσης για μια τέτοια απαγόρευση έχει επίσης αναφερθεί ως τροχοπέδη για την έγκριση ενός νομοθετικού κειμένου.

Καμία πλατφόρμα δεν αναφέρθηκε ονομαστικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης, με τη γενική ιδέα να είναι μάλλον να καταλήξουμε σε μια γενική θέση σχετικά με τα εγγενή χαρακτηριστικά ορισμένων δικτύων (αλγόριθμος, εθιστικός σχεδιασμός, επικίνδυνο περιεχόμενο κ.ά.) που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν ακατάλληλα για ανηλίκους.

Όσον αφορά την ιδέα ενός ευρωπαϊκού εργαλείου για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών, αυτή προχωρά, ιδίως μέσω του μελλοντικού ευρωπαϊκού ψηφιακού πορτοφολιού (eID). Οι τεχνικές λεπτομέρειες, ωστόσο, παραμένουν ακόμη προς καθορισμό. Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων αναμένεται να συγκροτηθεί έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με την επίτροπο αρμόδια για την Ψηφιακή Κυριαρχία, Χέννα Βιρκούνεν.

Η «Δήλωση της Γιουτλάνδης», που δημοσιεύθηκε μετά το πέρας της συνάντησης, συνυπογράφηκε από 25 από τα 27 κράτη μέλη. Το Βέλγιο και η Εσθονία δεν υπέγραψαν, με τις Βρυξέλλες να δικαιολογούν την απουσία τους με την επιθυμία να «λάβουν πρώτα περισσότερο χρόνο για να διερευνήσουν όλα τα διαφορετικά διαθέσιμα εργαλεία». Η Νορβηγία καθώς και η Ισλανδία, επίσης παρούσες στο Χόρσενς, συνυπέγραψαν τη δήλωση.