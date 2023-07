Οδησσός: Επίσκεψη Ζελένσκι στον κατεστραμμένο καθεδρικό ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα την Οδησσό, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα που έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων. Ο ουκρανός πρόεδρος μετέβη στον καθεδρικό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την έκταση των ζημιών που υπέστη την Κυριακή.

The consequences of Russian terror against Odesa. Destruction of Spaso-Preobrazhensky Cathedral, the largest Orthodox church in Odesa and one of the most valuable churches in Ukraine. A Russian missile hit the altar – it was completely destroyed and the entire structure of the… pic.twitter.com/vqn9bqkD2Z