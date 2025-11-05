Γαλλία: Οδηγός έπεσε πάνω σε πλήθος στο Ολερόν, φωνάζοντας «Αλαχού Ακμπάρ» - Δέκα τραυματίες, οι τέσσερις σοβαρά

Οδηγός στη Γαλλία έπεσε σκόπιμα σε πλήθος, ανάμεσά τους πεζοί και ένας ποδηλάτης, το πρωί της Τετάρτης στο Ολερόν, με αποτέλεσμα να τραυματίσει δέκα άτομα, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Πουατιέ.

Κατά τη σύλληψή του, επιχείρησε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό του, ενώ βρέθηκαν φιάλες αερίου στο όχημα. Ο δράστης είναι Γάλλος υπήκοος ηλικίας περίπου 30 ετών, γνωστός στην περιοχή για την τακτική κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Ολερόν.

Ο ίδιος δεν καταγράφεται στην εθνική βάση δεδομένων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, ωστόσο οι αρχές ερευνούν τη δυνατότητα να πάσχει από ψυχιατρικές διαταραχές.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ στην εφημερίδα Le Figaro, κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο άνδρας φώναξε Αλλάχ Ακμπάρ. Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και η έρευνα θα πρέπει να το προσδιορίσει, τονίζοντας ακόμη ότι η ενέργεια του υπόπτου ήταν «εκούσια».

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο χωριών, Dolus-d'Oléron και Saint-Pierre-d'Oléron στο γαλλικό νησί, γύρω στις 8:45 π.μ. (τοπική ώρα), με τον δράστη να εμβολίζει με το όχημά του δέκα άτομα.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες ανέφερε ότι θα μεταβεί στο Ολερόν και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

O δήμαρχος, μιλώντας στο BFMTV, δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι γνώριμος στις αστυνομικές αρχές. «Είναι κάποιος που είναι γνωστός, ιδίως στις αστυνομικές αρχές, για τη μη φυσιολογική συμπεριφορά του και τα προβλήματα αλκοολισμού», υποστήριξε.

Ο ύποπτος έχει επίσης «οικογένεια» στο νησί ανοιχτά της Charente-Maritime. «Ο πατέρας του έχει ενημερωθεί», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Μία από τις τραυματίες είναι κοινοβουλευτική βοηθός βουλευτή του RN

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, που επιβεβαιώνουν εκείνες του LCI, μία από τις τραυματίες είναι η τοπική κοινοβουλευτική βοηθός του Πασκάλ Μαρκόφσκι, βουλευτή του Rassemblement National (RN) στη Σαρέντ-Μαριτίμ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρά τραυματισμένες. Υποφέρει από πολλαπλά κατάγματα και τραύμα στο κεφάλι, και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο του Πουατιέ (Βιέννη)