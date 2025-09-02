Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί για φερόμενο βιασμό

Για φερόμενο βιασμό της Γαλλίδας ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλντ θα δικαστεί ο σταρ του κινηματογράφου, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, όπως δήλωσε την Τρίτη η Αρνούλντ. Η εισαγγελία του Παρισιού δεν απάντησε σε αίτημα για επιβεβαίωση των γραπτών σχολίων της Αρνούλντ στο Instagram. Ομοίως, οι δικηγόροι της όπως και Ντεπαρντιέ, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Ωστόσο, ο Ντεπαρντιέ, ένας από τους κορυφαίους σταρ του γαλλικού κινηματογράφου, του οποίου η φήμη έχει αμαυρωθεί από πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, αρνείται κάθε παράνομη πράξη στην υπόθεση.

Όπως αναφέρει το Reuters, η 29χρονη Αρνούλντ, ηθοποιός και πρώην μπαλαρίνα γνωστή για τη δουλειά της στο θέατρο, κατηγόρησε δημοσίως, το 2018, τον Ντεπαρντιέ για βιασμό, ισχυριζόμενη ότι οι επιθέσεις συνέβησαν όταν ήταν στα 20 της. Αν και η υπόθεσή της αρχικά είχε απορριφθεί, το 2020 άνοιξε ξανά και οι ανακριτές έθεσαν τον Ντεπαρντιέ υπό επίσημη έρευνα το 2022.

«Νομίζω ότι δυσκολεύομαι να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Νιώθω ανακούφιση», έγραψε η Αρνούλντ στο Instagram. Η Αρνούλντ ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις συνέβησαν στο σπίτι του Ντεπαρντιέ στο Παρίσι σε δύο περιπτώσεις.

Έχει γίνει μια φιγούρα στο κίνημα #MeToo της Γαλλίας, εκφράζοντας αλληλεγγύη προς άλλα θύματα σεξουαλικής επίθεσης και απαιτώντας λογοδοσία από την κινηματογραφική βιομηχανία.

Ο Ντεπαρντιέ, 76 ετών, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες γαλλόφωνες ταινίες και έγινε διάσημος το 1974 με την ταινία «Going Places», βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο ενός αυξανόμενου αριθμού κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Η Αρνούλντ ήταν παρούσα στην αίθουσα του δικαστηρίου τον Μάιο, όταν ο Ντεπαρντιέ κρίθηκε ένοχος σε μια άλλη υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε δύο γυναίκες σε ένα κινηματογραφικό πλατό, και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δικηγόρος του Ντεπαρντιέ την αποκάλεσε ψεύτρα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Στην ανάρτησή της στο Instagram την Τρίτη, η Αρνούλντ αναφέρθηκε σε αυτά τα σχόλια, χαρακτηρίζοντας την υπεράσπιση του Ντεπαρντιέ «εξωφρενική και... απολύτως περιττή για την αποκάλυψη της αλήθειας».