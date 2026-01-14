Ο Ζελένσκι θα θέσει σε καθεστώς έκτακτης ενεργειακής ανάγκης την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την Τετάρτη πως θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό κλάδο για όλη τη χώρα, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές.

«Συνολικά, θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στο X και πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες «για τη σημαντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία».

A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.



The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026

Η Ουκρανία, η οποία έχει χάσει περίπου το ήμισυ της παραγωγικής της ικανότητας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, περιορίζει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τόσο στον πληθυσμό όσο και στις επιχειρήσεις, και πολλές περιοχές περνάνε σχεδόν το ήμισυ της ημέρας χωρίς ρεύμα.

Πριν από τις ρωσικές επιθέσεις στον τομέα του φυσικού αερίου, η Ουκρανία κάλυπτε σχεδόν το σύνολο των αναγκών της σε φυσικό αέριο με τη δική της παραγωγή. Ωστόσο, μετά τις επιθέσεις, αύξησε απότομα τις εισαγωγές φυσικού αερίου, κυρίως από την ΕΕ, αλλά και με LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας όρισε την Τετάρτη τον πρώην πρωθυπουργό Ντένις Σμιχάλ ως νέο υπουργό Ενέργειας της χώρας. Ο ίδιος δήλωσε ότι κύριο καθήκον του είναι η επανέναρξη της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.

«Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τους κατεστραμμένους σταθμούς διανομής φυσικού αερίου και τους αγωγούς φυσικού αερίου, να αποκαταστήσουμε τα εφεδρικά συστήματα παροχής φυσικού αερίου για κρίσιμους καταναλωτές και να βελτιώσουμε την αξιοπιστία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου», δήλωσε στο κοινοβούλιο.