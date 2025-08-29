Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις προτάσεις Ευρωπαίων ηγετών για δημιουργία ζώνης ασφαλείας 40 χιλιομέτρων μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με το BBC.

Ο ίδιος τόνισε, ότι ο σύγχρονος πόλεμος, κυριαρχούμενος από drones, καθιστά τέτοιες ιδέες ανεφάρμοστες, αφού ήδη υπάρχει μια «νεκρή ζώνη» γύρω από την πρώτη γραμμή όπου τα βαρέα όπλα δεν επιχειρούν. Υπογράμμισε ότι μια συμφωνία αυτού του τύπου θα σήμαινε παραχώρηση εδαφών, κάτι που απέρριψε κατηγορηματικά, καλώντας τη Ρωσία να υποχωρήσει από τα κατεχόμενα.

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί πάνω από 40 μήνες, δείχνουν να χάνουν δυναμική. Μια πρόσφατη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες αναπτέρωσε προσδοκίες για διάλογο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απέκλεισε συνάντηση, εκτιμώντας ότι ο Πούτιν δεν δείχνει πρόθεση συνεργασίας.

Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου με 629 πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας 23 ανθρώπους και προκαλώντας την οργή της ΕΕ.

Μετά από συνομιλίες στη Γαλλία, ο Μερτς και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, ενώ η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας κατήγγειλε τις ρωσικές επιθέσεις ως σκόπιμη κλιμάκωση.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι εξετάζουν δεσμεύσεις «τύπου ΝΑΤΟ» για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, η Μόσχα απορρίπτει τις δυτικές προτάσεις, επιμένοντας ότι οι εγγυήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα δικά της συμφέροντα ασφαλείας.

Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τις ρωσικές επιθέσεις να συνεχίζονται και να προκαλούν νέα κύματα καταστροφών στις ουκρανικές πόλεις. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι η Μόσχα επιχειρεί να κερδίσει χρόνο μέσω παραπλανητικών συζητήσεων, ενώ η Ουκρανία ζητά πιο ισχυρή στήριξη από τη Δύση τόσο σε αμυντικά συστήματα όσο και σε πολιτικές δεσμεύσεις.

Παρά τις δυσκολίες, το Κίεβο επιμένει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει με συμβιβασμούς που θα μονιμοποιούσαν τις απώλειες εδαφών, υπογραμμίζοντας πως η μόνη βιώσιμη λύση είναι η πλήρης αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.