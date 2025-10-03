Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή απειλής που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Με δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις, παραβιάσεις εναέριων χώρων και εκστρατείες παραπληροφόρησης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, διεξάγοντας έναν «πόλεμο στην γκρίζα ζώνη».

Όπως αναφέρει ο Economist, ο Πούτιν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να νικήσει το ΝΑΤΟ σε μια ανοιχτή σύγκρουση, ωστόσο ο στόχος του, όπως προκύπτει από τα γραπτά και τις ομιλίες του, είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να προκαλεί ενόχληση. Προσπαθεί να επιτύχει τρία πράγματα.

Πρώτον, ο Πούτιν επιδιώκει να διασπάσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Στόχος του είναι να κάνει τους Ευρωπαίους να αμφιβάλλουν ο ένας για τον άλλον και, κυρίως, να αμφισβητήσουν τη δέσμευση των ΗΠΑ. Θέλει να σπείρει υποψίες ότι το Άρθρο 5 – που αντιμετωπίζει μια επίθεση σε ένα μέλος ως επίθεση σε όλα – δεν είναι αξιόπιστο και τελικά να αποσπάσει την Αμερική από την Ευρώπη.

Ο δεύτερος στόχος του Πούτιν αφορά την Ουκρανία. Η θερινή του επίθεση απέτυχε, οπότε θέλει να αυξήσει το κόστος για τις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν τον ουκρανικό στρατό.

Επίκεντρο των επιθέσεων στη «γκρίζα ζώνη» ήταν οι χώρες που αποτελούν τους ισχυρότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας. Η Πολωνία, η Εσθονία και η Δανία υπέστησαν εισβολές drones, παρεμβολές GPS και δολιοφθορές. Η Γερμανία δέχθηκε κυβερνοεπιθέσεις σε αμυντικές και εφοδιαστικές της επιχειρήσεις. Η Μολδαβία και η Ρουμανία, ως κράτη πρώτης γραμμής, είδαν τις εκλογές τους να επιχειρείται να παραβιαστούν – ανεπιτυχώς και στις δύο περιπτώσεις, γεγονός που δείχνει ότι ο Πούτιν δεν κερδίζει πάντα.

Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο: Αντί να στέλνετε όπλα στην Ουκρανία, θα έπρεπε να επικεντρωθείτε στο να κατευνάσετε τη Ρωσία.

Η τρίτη εξήγηση για αυτήν την εκστρατεία είναι βαθύτερη και παλαιότερη. Ο Πούτιν απεχθάνεται τις κλασικές φιλελεύθερες δημοκρατίες, των οποίων ο πλούτος και η ανθεκτικότητα αναδεικνύουν τις αποτυχίες του και την καταπίεσή του. Το ΑΕΠ της Ρωσίας είναι μικρότερο από της Ιταλίας, παρόλο που ο πληθυσμός της είναι υπερδιπλάσιος. Όσο περισσότερο μπορεί να σπείρει διχόνοια και σύγχυση στη Δύση, τόσο πιο δυνατός φαίνεται.

Αντιδράσεις στο σχέδιο της Φον ντερ Λάιεν για τη δημιουργία τείχους ανακαίτισης drones στην ΕΕ

Την ίδια στιγμή, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τη δημιουργία τείχους αναχαίτισης drones που θα αφορά την υπεράσπιση της ανατολικής πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση έγινε τον περασμένο μήνα, έχοντας ως δεδομένα την έφοδο ρωσικών drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία καθώς και των drones που είχαν εντοπιστεί πάνω από τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Γερμανία.

Όπως αναφέρει το Politico, για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, η δημιουργία μίας τέτοιου είδους προστασίας, φαίνεται να είναι μια λογική απάντηση σε μια αυξανόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, χώρες που βρίσκονται πιο μακριά από τη Ρωσία αμφισβητούν την ιδέα, εκφράζοντας ανησυχίες για τη σκοπιμότητα και το κόστος της, για το πώς ταιριάζει στα στρατιωτικά σχέδια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και για το αν αποτελεί μια προσπάθεια των Βρυξελλών να αναλάβει τον έλεγχο της εθνικής αμυντικής πολιτικής.

«Τα drones και τα αντι-drones είναι προτεραιότητα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς: δεν υπάρχει τέλειος τοίχος για την Ευρώπη, μιλάμε για ένα σύνορο 3.000 χιλιομέτρων, πιστεύετε ότι είναι απολύτως εφικτό; Η απάντηση είναι «όχι»».

Από πλευράς του, ο Επίτροπος Άμυνας, Άνδριους Κουμπίλιους, πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας, έσπευσε να υπερασπιστεί την πρόταση. Είπε ότι το αρχικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones που καλύπτει την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής θα κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ότι η εγκατάσταση των συστημάτων ανίχνευσης θα μπορούσε να γίνει σε λιγότερο από έναν χρόνο.