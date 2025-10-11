Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, υποβάλλεται σε θεραπεία με ακτινοβολίες για τον καρκίνο του προστάτη που διαγνώστηκε τον Μάιο, μετέδωσε το NBC News το Σάββατο, επικαλούμενο εκπρόσωπο του πρώην προέδρου.

«Στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού πλάνου για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται αυτήν τη στιγμή σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία», ανέφερε εκπρόσωπος του Μπάιντεν, σύμφωνα με το NBC News.

Η θεραπεία με ακτινοβολίες αναμένεται να διαρκέσει πέντε εβδομάδες και σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στη φροντίδα του, δήλωσε στο NBC News μια πηγή με γνώση του θέματος. Ήδη λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή σε μορφή χαπιού που περιέχει ορμόνες.

Τον περασμένο μήνα, ο Μπάιντεν, 82 ετών, υποβλήθηκε επίσης σε θεραπεία για καρκίνο του δέρματος, γνωστή ως χειρουργική επέμβαση Mohs. Ένα μεγάλο επίθεμα στο μέτωπό του ήταν εμφανές κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του εκείνη την περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος ανακοίνωσε τον Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, η οποία είχε ήδη κάνει μετάσταση στα οστά.

Το γραφείο του ανέφερε τότε ότι ακολουθεί διάφορες θεραπευτικές επιλογές, προκειμένου να εξασφαλιστεί «αποτελεσματική διαχείριση» της ασθένειας.

Ο Μπάιντεν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, λίγους μήνες αφότου είχε αναστείλει την προεκλογική του εκστρατεία για επανεκλογή πέρυσι, εκφράζοντας τη στήριξή του στην αντιπρόεδρό του, Καμάλα Χάρις, για την επανεκλογή της.

Η προεκλογική του εκστρατεία και οι τελευταίοι μήνες της προεδρίας του σκιάστηκαν από ισχυρισμούς ότι ήταν πολύ μεγάλος σε ηλικία για να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα και ότι δεν διέθετε την απαραίτητη πνευματική διαύγεια. Ο πρώην πρόεδρος και η οικογένειά του έχουν επανειλημμένως αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς.