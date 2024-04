Ο. Τζ. Σίμπσον: Πέθανε ο πρώην αστέρας του NFL - Είχε αθωωθεί για τη δολοφονία της συζύγου του

Πρώην αστέρας του National Football League (NFL) που αθωώθηκε για τη δολοφονία της συζύγου του και της φίλης της, το 1994, ο Ο. Τζ. Σίμπσον «έφυγε» από τη ζωή στις 10 Απριλίου, ηττημένος από τον καρκίνο, σε ηλικία 76 ετών. Το θάνατο του O.J. Simpson γνωστοποίησε η οικογένειά του με σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Στις 10 Απριλίου, ο πατέρας μας, Ο. Τζ. Σίμπσον , υπέκυψε στη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν περιτριγυρισμένος από τα παιδιά και τα εγγόνια του. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η οικογένειά του σας παρακαλεί να σεβαστείτε τις επιθυμίες τους για ιδιωτικότητα και χάρη», αναφέρεται σε ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Γνωστός με το παρατσούκλι «The Juice», ο Ο. Τζ. Σίμπσον έσπασε τα ρεκόρ ως παίκτης του κολεγιακού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου και διεύρυνε τη φήμη και την περιουσία του ως αθλητικογράφος, ηθοποιός στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και ως εταιρικός εκπρόσωπος, κυρίως για την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Hertz.

Όλα αυτά άλλαξαν στις 12 Ιουνίου 1994, όταν η πρώην σύζυγος του, Νικόλ Μπράουν Σίμπσον, και ο φίλος της, Ρον Γκόλντμαν, μαχαιρώθηκαν έξω από το σπίτι της πρώτης στη γειτονιά Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Εντός ολίγων ημερών, η αστυνομία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συλλάβει τον πρώην αστέρα του ποδοσφαίρου για τους φόνους.

BREAKING: O.J. Simpson, the former football great who was accused of and ultimately acquitted of the brutal 1994 slayings of his ex-wife and her friend, has died, according to his family. He was 76. https://t.co/2PAhMmtv0P pic.twitter.com/6lWB6VgG6v