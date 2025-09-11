Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ζήτησε δεσμεύσεις από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το ότι το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί εκ νέου στο Κατάρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Πέμπτη το αμερικανικό Axios.

Το δημοσίευμα έρχεται λίγα 24ωρα μετά από τη μεγάλη επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ, με το Ισραήλ να στοχοθετεί ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Το Axios επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος που υποστηρίζουν ότι Νετανιάχου δεν συμβουλεύτηκε τον Τραμπ ή κάποιον από τους κορυφαίους συμβούλους του μέχρι να εκτοξευθούν οι πύραυλοι από το Ισραήλ.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ ήταν πραγματικά σοκαρισμένοι από την επίθεση στο Κατάρ, έναν στενό σύμμαχο των ΗΠΑ και πλέον την έβδομη χώρα που έχει βομβαρδίσει το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Δεν είμαι ενθουσιασμένος με όλη την κατάσταση. Ήμουν πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή της», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη το βράδυ.

Μια πηγή κοντά στον Τραμπ είπε στο Axios ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Νετανιάχου και ο έμπιστος του Ρον Ντέρμερ χειρίστηκαν το θέμα «ήταν μια δυσάρεστη υπενθύμιση» της συμπεριφοράς που οδήγησε σε τριβές με τον Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως ο Τραμπ πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις με τον Νετανιάχου την Τρίτη για να συζητήσουν την επίθεση στο Κατάρ

Κατά τη διάρκεια της πρώτης κλήσης, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση του Ισραήλ και την απορία του για το τι υποτίθεται ότι θα επιτύγχανε μακροπρόθεσμα.

«Είναι απαράδεκτο. Απαιτώ να μην το επαναλάβετε», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Την Τετάρτη ο ο Νετανιάχου αντέδρασε και υπαινίχθηκε ότι δεν θα διστάσει να διατάξει δεύτερη επίθεση στο Κατάρ, αν οι ηγέτες της Χάμας παραμείνουν στη χώρα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η ισραηλινή επίθεση κατά της Χαμάς στο Κατάρ είναι παρόμοια με την καταδίωξη της Αλ Κάιντα από τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου