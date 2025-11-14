Ο Τραμπ ζητά από το υπ. Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις σχέσεις του Έπσταϊν με τον Μπιλ Κλίντον: «Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός» λέει

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις φερόμενες σχέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με την JPMorgan (JPM.N) και αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες των Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Το αίτημα έρχεται μετά τη δημοσίευση χιλιάδων εγγράφων από μια κοινοβουλευτική επιτροπή, που έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Έπσταϊν.

Μαζί με τον Κλίντον, ο οποίος συναναστράφηκε με τον αείμνηστο χρηματοδότη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει επίσης τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς και τον Ριντ Χόφμαν, ιδρυτή του LinkedIn και επίσης σημαντικό δωρητή των Δημοκρατικών.

«Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός, και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικανών!» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλοι τον ξέρουν, μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια Χώρα να διοικήσω!»

Ενώ εννέα στους δέκα Ρεπουμπλικανούς λένε ότι εγκρίνουν συνολικά την απόδοση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μόνο τέσσερις στους δέκα λένε ότι εγκρίνουν τον χειρισμό των υποθέσεων Έπσταϊν, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που διεξήχθη τον Οκτώβριο.