Ο Τραμπ ξαναδίνει προθεσμία δύο εβδομάδων στη Μόσχα καθώς η ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει άπιαστη

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα δώσει στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν «δύο εβδομάδες», επεκτείνοντας περαιτέρω την προθεσμία που έχει θέσει για πιθανές συνέπειες κατά της Μόσχας, αφού κάλεσε τον Ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Αν υπάρχουν λόγοι, θα το καταλάβω· ξέρω ακριβώς τι κάνω. Θα δούμε αν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε, και αν δεν γίνει, γιατί δεν έγινε; Γιατί εγώ τους είπα να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ.

«Αλλά σε δύο εβδομάδες θα ξέρω τι πρόκειται να κάνω», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας το χρονοδιάγραμμα που έχει εκδώσει πολλές φορές για να κρίνει την προθυμία του Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το CNN.

Ενώ ανανέωσε τις απειλές για επιπλέον κυρώσεις στη Μόσχα, αν δεν σημειωθεί πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από τις δηλώσεις της Ρωσίας ότι δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι.

«Θα λάβω μια απόφαση ως προς το τί θα κάνουμε και θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, ως προς το αν ή όχι θα επιβληθούν μαζικές κυρώσεις ή μαζικοί δασμοί, ή αμφότερα, ή δεν θα κάνουμε τίποτε και θα πούμε είναι δική σας η μάχη», είπε ο Τραμπ δείχνοντας εμφανώς την απογοήτευσή του για τη στάση του Κρεμλίνου μία εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα.

Τραμπ: Δεν είμαι ευτυχής που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία

«Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο», απάντησε ο αρχηγός του κράτους ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το πλήγμα που προκάλεσε μεγάλη καταστροφή τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω».

Και πρόσθεσε: «Θα είναι πολύ σημαντική απόφαση, κι είτε θα πρόκειται για κυρώσεις ή τεράστιους τελωνειακούς δασμούς ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και πούμε: ‘αυτός είναι δικός σας πόλεμος’».

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στο NBC ότι δεν έχει προγραμματιστεί μια τέτοια συνάντηση, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν είναι «έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν θα είναι έτοιμη η ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο κορυφής. Κι αυτή η ατζέντα δεν είναι διόλου έτοιμη».

Guardian:«Όχι» από Μόσχα σε μια επικείμενη συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι.

Η δήλωση αυτή, που απηχεί την πάγια θέση της Μόσχας ότι μια ρωσο-ουκρανική συνάντηση σε ηγετικό επίπεδο είναι αδύνατη, αν δεν έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένοι όροι, ήταν ένα πλήγμα για τον Τραμπ που μιλούσε στις αρχές της εβδομάδας για διπλωματική πρόοδο στην προσπάθειά του να φέρει τη Μόσχα και το Κίεβο πιο κοντά στον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, παρά την απογοήτευσή του για την αργή πρόοδο στην κατεύθυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Τραμπ έδειξε στους διαπιστευμένους στον Λευκό Οίκο δημοσιογράφους μια φωτογραφία που του έστειλε ο Πούτιν από τη συνάντησή τους στο κόκκινο χαλί στην Αλάσκα και είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να παραστεί στο Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ.

«Θα την υπογράψω γι’ αυτόν», πέταξε ο Τραμπ. «Μου την έστειλε και θεώρησα ότι θα θέλατε να τη δείτε, είναι ένας άνδρας ονόματι Βλαντίμιρ Πούτιν, που πιστεύει ότι θα έλθει ανάλογα με το τι θα γίνει. Ίσως έλθει, ίσως όχι, ανάλογα με το τι θα γίνει», δήλωσε.

Reuters: «Φως στο τούνελ» βλέπει ο Πούτιν

Στη διάρκεια επίσκεψής του χθες Παρασκευή σε κέντρο πυρηνικών ερευνών ο Πούτιν είπε ότι βλέπει «φως στην άκρη του τούνελ» για την αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων και με προφανή αποδέκτη του κολακευτικού του σχολίου τον ένοικο του Λευκού Οίκου δήλωσε βέβαιος ότι οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν σε αυτό.

«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στο τέρμα του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα. Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του προέδρου Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση ότι οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα είναι σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Η Μόσχα εμμένει στις αξιώσεις της

Η Ρωσία επιμένει στις αξιώσεις της να της εκχωρήσει η Ουκρανία εδάφη, που διατηρεί υπό τον έλεγχό της στις περιφέρειες του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ με αντάλλαγμα να παγώσει η Μόσχα τις γραμμές των μετώπων στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια και να παραχωρήσει στο Κίεβο μικρά κομμάτια άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει καταλάβει.