Να εκδιώξει τους άστεγους από την Ουάσιγκτον και να φυλακίσει τους εγκληματίες δεσμεύθηκε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος της αμερικανικής πρωτεύουσας υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας.

«Οι άστεγοι πρέπει να φύγουν, ΑΜΕΣΩΣ. Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα. Οι εγκληματίες, δεν χρειάζεται να φύγετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή, όπου ανήκετε», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να εξηγήσει ποια νομική εξουσία θα χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να εκδιώξει τους ανθρώπους από την Ουάσινγκτον. Αν μη τι άλλο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ελέγχει μόνο ομοσπονδιακή γη και κτίρια στην πόλη.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ σχεδιάζει να δώσει συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα για να «σταματήσει τα βίαια εγκλήματα στην Ουάσιγκτον». Δεν είναι σαφές αν θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο εκδίωξης των αστέγων.

Όπως παρατηρούμε παραπάνω, η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social περιλάμβανε φωτογραφίες από σκηνές και δρόμους της Ουάσιγκτον με σκουπίδια, σημειωνοντας, μεταξύ άλλων: «Θα κάνω την πρωτεύουσά μας ασφαλέστερη και πιο όμορφη από ποτέ».

Σύμφωνα με την Community Partnership, μια οργάνωση που δραστηριοποιείται για τη μείωση των αστέγων στην Ουάσιγκτον, κάθε βράδυ υπάρχουν 3.782 άστεγοι στην πόλη των περίπου 700.000 κατοίκων. Οι περισσότεροι άστεγοι βρίσκονται σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης ή σε προσωρινά καταλύματα. Περίπου 800 θεωρούνται άστεγοι ή «στο δρόμο», σύμφωνα με την οργάνωση.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Παρασκευή ότι περισσότεροι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν αποσταλεί στην πόλη έπειτα από μια βίαιη επίθεση εναντίον ενός νεαρού υπαλλήλου της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία εξόργισε τον πρόεδρο.

Τα υποτιθέμενα εγκλήματα που ερευνήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες την Παρασκευή το βράδυ περιελάμβαναν «πολλαπλά άτομα που έφεραν πιστόλι χωρίς άδεια», οδηγούς που οδηγούσαν με ανασταλμένες άδειες και οδήγηση μοτοσικλετών, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι 450 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί είχαν αποσταλεί σε όλη την πόλη το Σάββατο.

Η δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, δήλωσε την Κυριακή ότι η πρωτεύουσα «δεν βιώνει αύξηση της εγκληματικότητας». «Είναι αλήθεια ότι είχαμε μια τρομερή αύξηση της εγκληματικότητας το 2023, αλλά δεν είμαστε στο 2023», δήλωσε η Μπόουζερ στο πρόγραμμα The Weekend του MSNBC, και συμπλήρωσε: «Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε καταβάλει προσπάθειες για τη μείωση της βίαιης εγκληματικότητας σε αυτή την πόλη, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών».

Μειώθηκαν κατά 26% τα βίαια εγκλήματα

Κατά 26% μειώθηκαν τα βίαια εγκλήματα κατά τους πρώτους μήνες του 2025, στην Ουάσιγκτον, σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ τα συνολικά εγκλήματα μειώθηκαν κατά περίπου 7%, όπως αναφέρει το αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Η Μπόουζερ δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι «πολύ ενήμερος» για τη συνεργασία της πόλης με τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου, μετά τη συνάντησή της με τον Τραμπ πριν από αρκετές εβδομάδες στο Οβάλ Γραφείο.

Υπενθυμίζεται ότι το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει τον έλεγχο του προϋπολογισμού της Ουάσιγκτον μετά την ίδρυση της περιφέρειας το 1790 με εδάφη από τις γειτονικές πολιτείες της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ, αλλά οι κάτοικοι της πόλης εκλέγουν τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο.

Για να αναλάβει ο Τραμπ τον έλεγχο της πόλης, το Κογκρέσο θα πρέπει πιθανώς να ψηφίσει νόμο που θα καταργεί τον νόμο που καθιέρωσε την τοπική εκλεγμένη ηγεσία, τον οποίο θα πρέπει να υπογράψει ο Τραμπ.