Ο Τραμπ θα συμμετάσχει στις διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία την Τετάρτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στις διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία την Τετάρτη, ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η Γερμανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως συγκαλεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων αύριο Τετάρτη προκειμένου να προετοιμαστούν για τη Σύνοδο, μεταξύ άλλων μία στις 16.00 ώρα Ελλάδας μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Τραμπ και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Λευκός Οίκος: «Κλείδωσε» η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας την Παρασκευή

Η συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη.

Την είδηση γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, λέγοντας πως οι συνομιλίες των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν στη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τις δολοφονίες. Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, θα προτιμά πάντα την ειρήνη και τη συνεργασία, όποτε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν.

Δεν υπάρχει κανένας ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να είναι πιο αφοσιωμένος στην πρόληψη ή τον τερματισμό των πολέμων από τον πρόεδρο Τραμπ».

Την ώρα που οριστικοποιήθηκε η συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, το Reuters σε τηλεγράφημά του αναφέρει ότι η Ρωσία προχωρά σε ξαφνική προέλαση στην Ουκρανία.