Ο Τραμπ θα διακόψει μέρος της επισιτιστικής βοήθειας προς τις πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα διακόψει την επόμενη εβδομάδα τις ομοσπονδιακές πληρωμές που βοηθούν στη διαχείριση του προγράμματος κουπονιών τροφίμων προς τις πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς, εάν αυτές δεν παραδώσουν τα δεδομένα των δικαιούχων της βοήθειας, σύμφωνα με την υπουργό Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς.

Δημοκρατικοί αξιωματούχοι σε επίπεδο πολιτείας και ομοσπονδιακό επίπεδο έχουν αντισταθεί στην προσπάθεια του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ να συλλέξει δεδομένα όπως το μεταναστευτικό καθεστώς και τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης των δικαιούχων του Προγράμματος Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας, γνωστού και ως κουπόνια τροφίμων, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Το USDA έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για την εξάλειψη της απάτης.

«Από την επόμενη εβδομάδα, έχουμε αρχίσει και θα αρχίσουμε να σταματάμε τη μεταφορά ομοσπονδιακών κονδυλίων σε αυτές τις πολιτείες μέχρι να συμμορφωθούν», δήλωσε η Rollins σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη στο Λευκό Οίκο.

«Εάν μια πολιτεία δεν μοιραστεί τα στοιχεία σχετικά με την παράνομη χρήση των επιδομάτων SNAP, δεν θα λάβει ούτε ένα δολάριο από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τη διαχείριση του SNAP», έγραψε αργότερα η Rollins στην πλατφόρμα X.

Ενώ τα επιδόματα SNAP χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι πολιτείες διαχειρίζονται το πρόγραμμα και κάθε μία διατηρεί τα δικά της αρχεία δικαιούχων. Το USDA και οι πολιτείες μοιράζονται τα διοικητικά έξοδα του SNAP. Η φορολογική νομοθεσία του Τραμπ, γνωστή ως «One Big Beautiful Bill», θα μεταφέρει τελικά μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών εξόδων και μέρος του κόστους των επιδομάτων στις πολιτείες.

Οι δημοκρατικοί κυβερνήτες 22 πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια μήνυσαν το USDA τον Ιούλιο για το αίτημα παροχής δεδομένων. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε τον Οκτώβριο ότι το USDA δεν μπορούσε να αρνηθεί τη χρηματοδότηση του SNAP στις πολιτείες λόγω της μη υποβολής δεδομένων.

Το USDA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Μέχρι στιγμής, 28 πολιτείες έχουν υποβάλει τα στοιχεία στο USDA, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε ο οργανισμός στις πολιτείες τον Νοέμβριο και η οποία περιλαμβάνεται στα έγγραφα του δικαστηρίου.

Σχεδόν 42 εκατομμύρια Αμερικανοί λαμβάνουν επιδόματα SNAP.