Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα ανακοινώσει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Γάζα και θα παρουσιάσει λεπτομερώς τα σχέδια για μια δύναμη σταθεροποίησης εξουσιοδοτημένη από τον ΟΗΕ κατά την πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Στη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον και θα προεδρεύσει ο Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου, αναμένεται να συμμετάσχουν αντιπροσωπείες από τουλάχιστον 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών αρχηγών κρατών, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι λεπτομέρειες για τα σχέδια του Τραμπ σχετικά με τη Γάζα δεν είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως. Ο πρόεδρος υπέγραψε έγγραφα στο Νταβός της Ελβετίας στις 23 Ιανουαρίου για την ίδρυση του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο εγκρίθηκε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μέρος του σχεδίου του για τη Γάζα.

Περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, καθώς και μεγάλα αναδυόμενα κράτη όπως η Ινδονησία, έχουν ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο, ενώ παραδοσιακοί δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στη Γάζα και ότι κεντρικό σημείο θα είναι η ανακοίνωση ενός ταμείου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με συνεισφορές από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε τις προσφορές «γενναιόδωρες» και τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν υπέβαλαν συγκεκριμένα αιτήματα για δωρεές.

Δύναμη σταθεροποίησης

Η ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης είναι βασικό στοιχείο της επόμενης φάσης του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο. Κατά την πρώτη φάση, τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός και η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ομήρους ενώ το Ισραήλ αποφυλάκισε Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Ο Τραμπ θα ανακοινώσει ότι πολλές χώρες προτίθενται να συμμετάσχουν με πολλές χιλιάδες στρατιώτες στη δύναμη σταθεροποίησης που αναμένεται να αναπτυχθεί στη Γάζα τους επόμενους μήνες.

Μια βασική ανησυχία επί του παρόντος είναι ο αφοπλισμός των τρομοκρατών της Χαμάς που εμφανίζονται απρόθυμοι να καταθέσουν τα όπλα τους. Με βάση το σχέδιο, τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν στην ειρηνική συνύπαρξη με το Ισραήλ και θα παραδώσουν τα όπλα τους, θα λάβουν αμνηστία. Σε όσα μέλη της Χαμάς επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση προς τις χώρες που θα τα δεχτούν.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης θα δίνονται επίσης λεπτομερείς αναφορές για το έργο που επιτελεί η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, η οποία ιδρύθηκε για να αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα από τη Χαμάς. Η Επιτροπή ανακοίνωσε τη σύνθεσή της και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο.

Άλλες ενημερώσεις θα αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και την αστυνομία του θύλακα, είπαν οι αξιωματούχοι.