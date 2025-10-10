Ο Τραμπ θα ανακοινώσει συμφωνία για την τιμολόγηση φαρμάκων στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προβεί την Παρασκευή σε ανακοίνωση σχετικά με τη μείωση των τιμών των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ανακοίνωση, που έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα με την αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 μ.μ. στο Οβάλ Γραφείο, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Pfizer συμφώνησε να μειώσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο κυβερνητικό πρόγραμμα Medicaid, που καλύπτει Αμερικανούς με χαμηλότερο εισόδημα, σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που χρεώνει σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των δασμών.

Οι Αμερικανοί ασθενείς πληρώνουν σήμερα σημαντικά υψηλότερες τιμές για συνταγογραφούμενα φάρμακα - συχνά σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες - και ο Τραμπ πιέζει τις φαρμακοβιομηχανίες να μειώσουν τις τιμές τους στα επίπεδα που ισχύουν διεθνώς.

Η Pfizer ήταν η πρώτη μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία που κατέληξε σε συμφωνία με τον Τραμπ, αφότου ο πρόεδρος απέστειλε τον Ιούλιο επιστολές σε 17 κορυφαίες φαρμακοβιομηχανίες, ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές. Ζήτησε να απαντήσουν με δεσμευτικές προτάσεις έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Η είδηση για επικείμενη δεύτερη ανακοίνωση σχετικά με την τιμολόγηση φαρμάκων μεταδόθηκε πρώτα από τη δημοσιογράφο του CBS News, Τζένιφερ Τζέικομπς, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η Τζέικομπς ανέφερε ότι στην εκδήλωση θα ανακοινωθεί νέα συμφωνία τιμολόγησης βάσει της αρχής του «πλέον ευνοούμενου έθνους».