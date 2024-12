Ο Τραμπ συντάσσεται με τον Μασκ στον «εμφύλιο» με τις βίζες: «Έχω πολλές H-1B στις επιχειρήσεις μου»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη New York Post το Σάββατο ότι υποστηρίζει τις βίζες μετανάστευσης για εξειδικευμένους εργαζόμενους. Έτσι, φαίνεται να παίρνει το μέρος του Έλον Μασκ στον «εμφύλιο» της πτέρυγας MAGA και των «tech bros».

«Πάντα μου άρεσαν οι βίζες, πάντα ήμουν υπέρ της βίζας. Γι' αυτό και τις έχουμε», είπε ο Τραμπ τηλεφωνικά, αναφερόμενος στο πρόγραμμα H-1B, το οποίο επιτρέπει σε εταιρείες να προσλαμβάνουν αλλοδαπούς εξειδικευμένους εργαζόμενους.

«Έχω πολλές H-1B βίζες στις επιχειρήσεις μου. Πάντα πίστευα στις H-1B. Τις έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Είναι ένα υπέροχο πρόγραμμα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στο παρελθόν, είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο πρόγραμμα H1-B, το οποίο χαρακτήριζε «πολύ άδικο» για τους Αμερικανούς εργαζομένους. Οι περιορισμοί που είχε επιβάλει κατά την πρώτη θητεία του για τη χορήγηση τέτοιων αδειών εργασίας καταργήθηκαν επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Trump supports immigration visas backed by Musk: ‘I have many H-1B visas on my properties’ https://t.co/edlqStfNxQ pic.twitter.com/F4l6Lhgi1p — New York Post (@nypost) December 28, 2024

Ο Ίλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX, απείλησε ότι θα «πολεμήσει» για να υπερασπιστεί το πρόγραμμα χορήγησης βίζας εργασίας H-1B, που αφορά σε μεγάλο βαθμό τον τεχνολογικό τομέα, ερχόμενος σε σύγκρουση με ένα μέρος των υποστηρικτών του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μασκ έγραψε: «Είμαι στην Αμερική, μαζί με τόσους πολλούς ανθρώπους σε κρίσιμες θέσεις, που έφτιαξαν την SpaceX, την Tesla και εκατοντάδες άλλες εταιρείες οι οποίες ισχυροποίησαν την Αμερική, χάρη στη Η1Β». «Θα πολεμήσω για το θέμα αυτό, το οποίο άτομα σαν εσάς δεν καταλαβαίνουν», πρόσθεσε.

Ok, Elon going thermonuclear on nativists and racists, defending the H-1B visa to *this*,degree wasn’t on my bingo card.



A very pleasant surprise, but given the amount of vitriol and hatred thats been aimed at immigrant tech workers, this is extremely welcome. pic.twitter.com/K6JlOeh56D — Cindy Sridharan (@copyconstruct) December 28, 2024

Ο Μασκ γεννήθηκε στη Νότια Αφρική αλλά έχει πάρει την αμερικανική υπηκοότητα και στο παρελθόν ήταν κάτοχος βίζας εργασίας Η-1Β. Η εταιρεία Tesla, ως εργοδότης, φέτος αιτήθηκε και έλαβε 724 τέτοιες βίζες για να προσλάβει αλλοδαπούς εργαζομένους. Η H-1B συνήθως ισχύει για μια τριετία αλλά οι κάτοχοί της μπορούν να την επεκτείνουν ή να κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί πράσινη κάρτα.

Η ανάρτηση του Μασκ απευθυνόταν σε υποστηρικτές του Τραμπ, πολέμιους της μετανάστευσης, που πιέζουν να καταργηθεί το πρόγραμμα Η-1Β, εν μέσω μιας ζωηρής διαμάχης για το μεταναστευτικό και τη θέση των εξειδικευμένων μεταναστών και άλλων ξένων που μπαίνουν στις ΗΠΑ με βίζα εργασίας. Μέχρι στιγμής, ο ίδιος ο Τραμπ τηρεί σιγή για το θέμα. Η μεταβατική ομάδα του εκλεγμένου προέδρου δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα να σχολιάσει τις αναρτήσεις του Μασκ και την αντιπαράθεση για τις βίζες Η-1Β.

America rose to greatness over the past 150 years, because it was a meritocracy more than anywhere else on Earth.



I will fight to my last drop of blood to ensure that it remains that land of freedom and opportunity.



🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/IYfbxzwOMm — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2024

Στο παρελθόν, ο Τραμπ εμφανιζόταν πρόθυμος να χορηγήσει περισσότερες βίζες σε εξειδικευμένους εργαζομένους. Υποσχέθηκε ταυτόχρονα ότι θα απελάσει όλους τους μετανάστες που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ, θα επιβάλει δασμούς για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας για τους Αμερικανούς πολίτες και ότι θα περιορίσει δραστικά τη μετανάστευση.

Το θέμα αυτό δείχνει πώς τα ηγετικά στελέχη του τεχνολογικού τομέα, όπως ο ίδιος ο Μασκ –ο οποίος έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στη μεταβατική ομάδα του Τραμπ και τον συμβουλεύει σε βασικούς τομείς– πιέζονται τώρα από την εκλογική βάση του.

Ο τεχνολογικός τομέας βασίζεται στις βίζες εργασίας Η-1Β για να προσλαμβάνει αλλοδαπούς, εξειδικευμένους εργαζομένους για τις εταιρείες. Οι επικριτές του προγράμματος λένε ότι αυτό το εργατικό δυναμικό μειώνει τους μισθούς των Αμερικανών πολιτών.

Η διαμάχη πυροδοτήθηκε στις αρχές αυτής της εβδομάδας από ακροδεξιούς ακτιβιστές οι οποίοι επέκριναν την απόφαση του Τραμπ να διορίσει σύμβουλό του για την τεχνητή νοημοσύνη τον Ινδοαμερικανό επιχειρηματία Σρίραμ Κρίσναν. Υποστήριξαν μεταξύ άλλων ότι ο Κρίσναν θα επηρεάζει τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Την Παρασκευή ο Στιβ Μπάνον, έμπιστος του Τραμπ επί πολλά χρόνια, επέκρινε τους «ολιγάρχες» των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών επειδή στηρίζουν το πρόγραμμα Η-1Β και χαρακτήρισε τη μετανάστευση απειλή για τον δυτικό πολιτισμό.

Σε απάντηση, ο Μασκ και πολλοί άλλοι δισεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες του τομέα κάνουν διαχωρισμό μεταξύ της νόμιμης μετανάστευσης, όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, και της παράνομης.

Ο Μασκ έχει δαπανήσει σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τον Τραμπ να εκλεγεί πρόεδρος. Αυτήν την εβδομάδα έκανε συχνά αναρτήσεις σχετικές με την έλλειψη εγχώριων ταλέντων που θα μπορούσαν να καλύψουν όλες τις θέσεις στις τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ, New York Post