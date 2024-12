Διαμάχη ανάμεσα στα στρατόπεδα Τραμπ και Μασκ με αφορμή τη βίζα για ξένους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης

Αιτία για διαμάχες στις τάξεις του εκλεγμένου προέδρου έχει γίνει το πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει στις αμερικανικές εταιρείες να προσλαμβάνουν αλλοδαπούς εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης.

Ο Ίλον Μασκ και ο Βιβέκ Ραμασουάμι, ο οποίος σύντομα θα είναι επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ή DOGE, έχουν επανειλημμένα δαιμονοποιήσει τους παράνομους μετανάστες. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, τόσο ο Μασκ όσο και ο Ραμασουάμι έχουν υποστηρίξει ότι οι εταιρείες Μεγάλης Τεχνολογίας χρειάζονται απεγνωσμένα ξένους εργάτες - προκαλώντας αντιδράσεις ανάμεσα στην πτέρυγα των MAGA (Make America Great Again) αναφέρει δημοσίευμα του Rolling Stone.

🚨SILICON VALLEY'S BIGGEST LIMITATION: ENGINEERING TALENT SHORTAGE



The U.S. semiconductor industry alone needs over 160,000 engineers by 2032, driven by $250B+ in new investments.



Demand for AI experts has skyrocketed, with Elon calling the talent war the "craziest" ever.… https://t.co/pssGHDCHWj pic.twitter.com/lsaaU71Oja — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 25, 2024

Τόσο ο Μασκ όσο και ο Ραμασουάμι φάνηκε να εκφράζουν την υποστήριξή τους στις βίζες H-1B για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης. Αυτές οι βίζες έχουν συχνά επικριθεί από την αριστερά και τη δεξιά για το γεγονός ότι επιτρέπουν στις εταιρείες να βασίζονται σε φθηνότερο ξένο εργατικό δυναμικό. Οι εταιρείες διατηρούν επίσης σημαντικό έλεγχο επί των εν λόγω εργαζομένων- είναι δύσκολο για αυτούς να αλλάξουν δουλειά, και αν χάσουν τη δουλειά τους, μπορούν να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μασκ υποστήριξε ότι οι εταιρείες της Silicon Valley χρειάζονται ξένους εργάτες επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί «σούπερ παρακινημένοι» και «σούπερ ταλαντούχοι μηχανικοί» στην Αμερική. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν γρήγορα επικρίσεις από συντηρητικούς που υποστηρίζουν τις δρακόντειες μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ.

Maybe this is a helpful clarification: I am referring to bringing in via legal immigration the top ~0.1% of engineering talent as being essential for America to keep winning.



This is like bringing in the Jokic’s or Wemby’s of the world to help your whole team (which is mostly… https://t.co/mtd0cgkNvE — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2024

«Ο αριθμός των ανθρώπων που είναι σούπερ ταλαντούχοι μηχανικοί ΚΑΙ σούπερ κινητοποιημένοι στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ χαμηλός», έγραψε ο Μασκ και πρόσθεσε: «Σκεφτείτε το σαν μια επαγγελματική αθλητική ομάδα: αν θέλετε η ΟΜΑΔΑ σας να κερδίσει το πρωτάθλημα, πρέπει να προσλάβετε κορυφαία ταλέντα όπου κι αν βρίσκονται. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ολόκληρη την ΟΜΑΔΑ να κερδίσει».

Ο Ραμασουάμι υποστήριξε περαιτέρω την Πέμπτη ότι οι εταιρείες τεχνολογίας χρειάζονται ξένους εργαζόμενους επειδή οι Αμερικανοί δεν έχουν αρκετά καλή εργασιακή ηθική - κατηγορώντας την κουλτούρα.

«Ο λόγος για τον οποίο οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας συχνά προσλαμβάνουν μηχανικούς ξένης καταγωγής και πρώτης γενιάς αντί για ''γηγενείς'' Αμερικανούς δεν οφείλεται σε έμφυτο έλλειμμα αμερικανικού IQ (μια τεμπέλικη και λανθασμένη εξήγηση)», έγραψε ο Ραμασουάμι.

The reason top tech companies often hire foreign-born & first-generation engineers over “native” Americans isn’t because of an innate American IQ deficit (a lazy & wrong explanation). A key part of it comes down to the c-word: culture. Tough questions demand tough answers & if… — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) December 26, 2024

«Ένα βασικό μέρος του οφείλεται στον όρο ''κουλτούρα''. Τα δύσκολα ερωτήματα απαιτούν δύσκολες απαντήσεις και αν θέλουμε πραγματικά να διορθώσουμε το πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ: Η αμερικανική μας κουλτούρα έχει πριμοδοτήσει τη μετριότητα έναντι της αριστείας για πάρα πολύ καιρό».

Επέκρινε περαιτέρω τις «πολιτιστικές προτεραιότητες» του έθνους, δηλώνοντας ότι μια κοινωνία που εξυμνεί «τη βασίλισσα του χορού αντί για τον πρωταθλητή της μαθηματικής ολυμπιάδας» και «τον αθλητή αντί για τον αριστούχο» θα αποτύχει αναπόφευκτα να παράγει τους καλύτερους μηχανικούς του κόσμου.

«Αν μεγαλώνεις με την προσδοκία της κανονικότητας, η κανονικότητα είναι αυτό που θα πετύχεις», ανέφερε σε άλλο σημείο της εκτενούς του ανάρτησης.

Ο Ραμασουάμι συνέχισε λέγοντας ότι ελπίζει «η κουλτούρα μας να ξυπνήσει πλήρως. Μια κουλτούρα που θα δώσει και πάλι προτεραιότητα στα επιτεύγματα έναντι της κανονικότητας, στην αριστεία έναντι της μετριότητας, στη σκληρή δουλειά έναντι της τεμπελιάς».

Θύελλα αντιδράσεων

Τα σχόλια του Ραμασουάμι πρκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων.

Η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι, η οποία τοποθετήθηκε ως μετριοπαθής κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικανών το 2024, έδωσε μια καυστική απάντηση. «Δεν υπάρχει τίποτα κακό με τους Αμερικανούς εργαζόμενους ή την αμερικανική κουλτούρα», δήλωσε η Χέιλι.

There is nothing wrong with American workers or American culture. All you have to do is look at the border and see how many want what we have. We should be investing and prioritizing in Americans, not foreign workers. https://t.co/fIGr45C3LD — Nikki Haley (@NikkiHaley) December 26, 2024

«Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κοιτάξετε τα σύνορα και να δείτε πόσοι θέλουν αυτό που έχουμε εμείς. Θα έπρεπε να επενδύουμε και να δίνουμε προτεραιότητα στους Αμερικανούς, όχι στους ξένους εργάτες», πρόσθεσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και η Washington Post και το CNN.

Ακόμα και παράγοντες που επηρεάζουν το κίνημα MAGA, όπως ο τηλεπαρουσιαστής Τζάκ Ποσόμπιεκ, μπήκες στη διαμάχη, διερωτώμενος γιατί η Αμερική θα αναζητούσε ξένους εργάτες αντί να καλλιεργεί τα εγχώρια ταλέντα.

«Φανταστείτε πόσοι ακόμα Τζ. Ντ Βανς υπάρχουν εκεί έξω», υποστήριξε ο Posobiec, αναφερόμενος στον γερουσιαστή που πρόσκειται στο MAGA και είναι γνωστός για την πορεία του από τη φτώχεια, στην κορυφή.

Η ακροδεξιά σχολιάστρια Λόρα Λόιμερ κράτησε ακόμη πιο σκληρή στάση, κατηγορώντας τον Ραμασουάμι ότι υπονομεύει την αρχική ατζέντα του MAGA.

Η εμπρηστική ανάρτησή της αναφερόταν στο πρόγραμμα θεωρήσεων H-1B ως μέρος μιας θεωρίας συνωμοσίας περί «μεγάλης αντικατάστασης», αναδεικνύοντας τους αυξανόμενους φόβους στη βάση του Τραμπ σχετικά με τη διάβρωση της παραδοσιακής αμερικανικής ταυτότητας.

Έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου η Λούμερ αντέδρασε στην απόφαση του Τραμπ να διορίσει έναν «αριστερό καριερίστα» που έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική «Πρώτα η Αμερική» ως ανώτερο σύμβουλο πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Περιέγραψε τον διορισμό του Σρίραμ Κρίσναν ως «βαθιά ανησυχητικό» λόγω της στάσης του σχετικά με την έκδοση των πράσινων καρτών, ανοίγοντας τους ασκούς του Αιόλου για ένα κύμα κριτικής από το εσωτερικό της ομάδας MAGA.