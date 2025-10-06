Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε ομοσπονδιακά στρατεύματα από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον, παρά τη δικαστική απόφαση που απέρριψε το πλάνο του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το BBC, η ανάπτυξη παρακάμπτει την εντολή δικαστή που εμπόδιζε την ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας στρατιώτες της Εθνοφρουράς που ήδη υπηρετούσαν στο Λος Άντζελες.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δεσμεύτηκε να καταθέσει αγωγή για την κίνηση αυτή, την οποία χαρακτήρισε «εκπληκτική κατάχρηση του νόμου», ενώ ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ, δήλωσε ότι ο Τραμπ αναπτύσσει επίσης την Εθνοφρουρά του Τέξας.

Το Πόρτλαντ είναι η τελευταία από τις αμερικανικές μεγαλουπόλεις -σε πολλές εκ των οποίων ηγούνται οι Δημοκρατικοί - που στοχοποιείται στο πλαίσιο της καταστολής του εγκλήματος από τον Τραμπ.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι 200 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια μεταφέρθηκαν στο Πόρτλαντ για να «υποστηρίξουν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ και άλλο ομοσπονδιακό προσωπικό που εκτελεί επίσημα καθήκοντα».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αμπιγκέιλ Τζάκσον, δήλωσε ότι «Ο πρόεδρος Τραμπ άσκησε τη νόμιμη εξουσία του για να προστατεύσει ομοσπονδιακούς πόρους και προσωπικό στο Πόρτλαντ μετά από βίαιες επιθέσεις κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου».

Μάλιστα, επιτέθηκε στον Νιούσομ, λέγοντας ότι θα έπρεπε να «σταθεί στο πλευρό των νόμιμων πολιτών αντί για τους βίαιους εγκληματίες που καταστρέφουν το Πόρτλαντ και πόλεις σε όλη τη χώρα».

Ο Πρίτσκερ δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι ο Τραμπ «διατάσσει 400 μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας να αναπτυχθούν στο Ιλινόις, το Όρεγκον και άλλες περιοχές των ΗΠΑ».

Παράλληλα, κάλεσε τον κυβερνήτη του Τέξας, Γκρέγκ Άμποτ, να «ανακαλέσει άμεσα οποιαδήποτε υποστήριξη για αυτήν την απόφαση και να αρνηθεί να συντονιστεί».

Υπενθυμίζεται ότι, το καλοκαίρι έγιναν μεγάλες διαμαρτυρίες στο Λος Αντζελες, αφού προηγουμένως είχε γίνει στόχος επιδρομών κατά μεταναστών. Ο Τραμπ ανέπτυξε την Εθνοφρουρά της πολιτείας για να καταστείλει τις ταραχές τον Ιούνιο. Ο Νιούσομ υποστήριξε ότι ήταν περιττή η χρήση του στρατού στο Λος Άντζελες και πυροδότησε εντάσεις, ενώ ο ένοικος του Λευκού Οίκου ισχυρίστηκε ότι έσωσε την πόλη από την καταστροφή.