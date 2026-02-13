Ο Τραμπ λέει ότι θα επισκεφθεί τη Βενεζουέλα

Παρακάτω παρατίθεται συντακτικά και δημοσιογραφικά επιμελημένη αναδιατύπωση του κειμένου, με καθαρή ροή και ακρίβεια, χωρίς αλλοίωση των δηλώσεων:

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βενεζουέλα είναι «πολύ καλές» και ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τη χώρα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ για την προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, έγιναν μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο και ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την ενίσχυση των συμφωνιών πετρελαίου με τη χώρα.

«Θα επισκεφθώ τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκός Οίκος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχουμε πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας», είπε, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνεργάζονται πολύ στενά» με τη Ροντρίγκεζ για την πρόσβαση στο πετρέλαιο.

«Η σχέση που έχουμε αυτή τη στιγμή με τη Βενεζουέλα θα έλεγα ότι είναι 10», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από το Reuters αν οι ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν τη Ροντρίγκεζ ως επίσημη κυβέρνηση, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, το έχουμε κάνει. Έχουμε να κάνουμε μαζί τους και αυτή τη στιγμή κάνουν εξαιρετική δουλειά».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με το εάν έχει αλλάξει η επίσημη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην κυβέρνηση της Ροντρίγκεζ.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, ωστόσο, ξεκαθάρισαν τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αναγνωρίσει την προσωρινή κυβέρνηση της Ροντρίγκεζ ως νόμιμη.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ροντρίγκεζ είναι ο «προσωρινός πρόεδρος» που συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ράιτ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν θα «υποδείξουν στη Ντέλσι ποιος θα είναι ο μελλοντικός της ρόλος» σε πιθανές μελλοντικές εκλογές, αφήνοντας την απόφαση στον λαό της Βενεζουέλας.

Από την πλευρά της, η Ροντρίγκεζ, σε συνέντευξή της στο NBC News αυτή την εβδομάδα, χαρακτήρισε τον Μαδούρο «νόμιμο πρόεδρο» της Βενεζουέλας.

Άδεια σε πέντε πετρελαϊκούς κολοσσούς για Βενεζουέλα

Νωρίτερα σήμερα οι ΗΠΑ έδωσαν την άδεια σε πέντε πετρελαϊκούς κολοσσούς - εκ των οποίων οι τέσσερις ευρωπαϊκοί - να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους στη Βενεζουέλα, υπό τη στενή επίβλεψη της Ουάσινγκτον.

Στο έγγραφο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι χορηγείται άδεια στις βρετανικές εταιρείες BP και Shell, την ιταλική Eni και την ισπανική Repsol να εργαστούν στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μαζί με την αμερικανική Chevron, η οποία είχε καταφέρει να συνεχίσει ένα μέρος της δραστηριότητάς της, κατά παρέκκλιση.

Η άδεια επιτρέπει σε αυτούς τους ομίλους να συναλλάσσονται με την κρατική εταιρεία PDVSA και τις συνεργαζόμενες με αυτήν. Οι συμβάσεις θα διέπονται από το αμερικανικό δίκαιο και για τυχόν διαφορές θα κρίνονται από τα αμερικανικά δικαστήρια.

Οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται σε λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Μια άλλη άδεια, που δημοσιοποιήθηκε ταυτόχρονα, επιτρέπει τις νέες επενδύσεις, για παράδειγμα για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων πετρελαίου ή την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων.

Μετά την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει νέα ώθηση την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας, υπό τη δική του πατρωνία. Υπόσχεται ότι οι δύο χώρες θα μοιραστούν τα οφέλη.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ επισκέφθηκε αυτήν την εβδομάδα το Καράκας και υποσχέθηκε την «εντυπωσιακή αύξηση» της παραγωγής πετρελαίου. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών, αίρει σταδιακά το εμπάργκο που είχαν επιβάλει από το 2019 οι ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Ο Ράιτ διαβεβαίωσε την Τετάρτη ότι το εμπάργκο «κατ’ ουσίαν έχει λήξει».

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα στον πλανήτη, με περισσότερα από 303 δισεκατομμύρια βαρέλια.