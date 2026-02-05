Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το θέμα της διαδοχής του: Δεν παίρνει θέση για Βανς ή Ρούμπιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε την Τετάρτη να πάρει θέση στη συζήτηση για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο πιθανότερος διάδοχός του στην προεδρική κούρσα των Ρεπουμπλικανών το 2028 — ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς ή ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Βανς, πρώην Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από το Οχάιο, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών κυκλοφορούν εκτιμήσεις ότι και ο Ρούμπιο, πρώην γερουσιαστής από τη Φλόριντα, ο οποίος είχε διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος το 2016 αλλά ηττήθηκε από τον Τραμπ, θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει την προεδρία.

Ο Ρούμπιο δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028, αλλά έχει χαρακτηρίσει τον Βανς ισχυρό πιθανό υποψήφιο.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα ήταν διατεθειμένος» να στηρίξει έναν διάδοχο, όταν ρωτήθηκε για τους Βανς και Ρούμπιο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θέλει να μπει από τώρα στη σχετική συζήτηση.

«Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας. Δεν θέλω, ξέρετε, έχω δύο ανθρώπους που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Δεν θέλω να υπάρξει διαμάχη — ή δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη “μάχη”. Δεν θα ήταν μάχη. Αλλά, κοιτάξτε, ο Τζέι Ντι είναι φανταστικός και ο Μάρκο είναι φανταστικός», ανέφερε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα πει ότι οι δύο άνδρες θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι μαζί στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Οι εκλογές του 2028 αναμένεται να είναι ανοιχτές τόσο για τους Ρεπουμπλικανούς όσο και για τους Δημοκρατικούς, με πολλούς υποψηφίους να αναμένονται και από τις δύο πλευρές.

Σε μια πιθανή έμμεση αναφορά στον Ρούμπιο, ο Τραμπ σχολίασε για τους δύο: «Θα έλεγα ότι ο ένας είναι λίγο πιο διπλωματικός από τον άλλον», ενώ τους χαρακτήρισε και τους δύο «άνδρες πολύ υψηλής ευφυΐας».

«Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά στο στυλ», είπε. «Μπορείτε να δείτε το στυλ και μόνοι σας. Αλλά είναι και οι δύο πολύ ικανοί. Πιστεύω ότι ο συνδυασμός Τζέι Ντι και Μάρκο θα ήταν πολύ δύσκολο να ηττηθεί. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις στην πολιτική, σωστά;»

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ άφησε εκ νέου να αιωρηθεί η ιδέα μιας τρίτης θητείας, κάτι που δεν επιτρέπεται από το αμερικανικό Σύνταγμα.

Ερωτηθείς αν βλέπει «οποιοδήποτε σενάριο» στο οποίο θα εξακολουθούσε να είναι πρόεδρος όταν ξεκινήσει η θητεία του επόμενου προέδρου τον Ιανουάριο του 2029, απάντησε: «Δεν ξέρω. Θα είχε ενδιαφέρον».