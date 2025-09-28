Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Σάββατο (27/9) το FBI ότι υποκίνησε την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα που το Κογκρέσο επικύρωσε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, σύμφωνα με το Politico.

Σε μια περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεών του στο FBI και την προσπάθειά του να υποβαθμίσει τη βία που προκάλεσε ένα πλήθος υποστηρικτών του εκείνη την ημέρα, ο Τραμπ ανέφερε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το FBI είχε «τοποθετήσει κρυφά» 274 πράκτορες στο πλήθος των διαδηλωτών που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, αναπαράγοντας δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που τον υποστηρίζουν.

Στην πραγματικότητα, ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Δικαιοσύνης Γουίλιαμ Μπλιρ πριν από 10 μήνες ανέφερε ότι εκατοντάδες πράκτορες του FBI πράγματι πήγαν στο Καπιτώλιο, όμως για να βοηθήσουν τις δυνάμεις της πολιορκημένης Αστυνομίας στο χώρο, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Αστυνομίας.

Ο γενικός επιθεωρητής επίσης διαπίστωσε ότι 26 άτομα-πληροφοριοδότες του FBI - οι οποίες δεν είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας, αλλά κατά καιρούς έχουν δίνουν πληροφορίες - ήταν ανάμεσα στο πλήθος εκείνη την ημέρα. Όμως σχεδόν κανένας τους δεν είχε ενημερώσει την υπηρεσία ότι σχεδίαζε να παραστεί και οπωσδήποτε κανένας δεν έλαβε οδηγίες να παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο ή να συμμετάσχει στις ταραχές.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να αποτελεί κλιμάκωση των κατηγοριών που εκτοξεύει κατά της υπηρεσίας ότι υποκίνησε την εξέγερση, βασιζόμενη σε μια σειρά αναφορών σε συντηρητικούς ιστότοπους ή εφημερίδες. Χωρίς να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία, ο Τραμπ ανέφερε ότι πράκτορες «πιθανώς» ενεργούσαν ως «ταραχοποιοί και εξεγερσίες».

Ο Αμερικανός ηγέτης έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να ανασκευάσει τις συνθήκες της επίθεσης στο Καπιτώλιο και να παρουσιάσει τα γεγονότα σαν μια ημέρα «ειρηνικής διαμαρτυρίας», όταν χιλιάδες υποστηρικτές του λεηλάτησαν το Καπιτώλιο, τραυματίζοντας 140 αστυνομικούς και αναγκάζοντας τα μέλη του Κογκρέσου και τον τότε αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να φύγουν για να βρουν ασφάλεια.