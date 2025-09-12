Ο Τραμπ κατεβάζει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις: «Η πόλη έχει σοβαρά προβλήματα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Μέμφις του Τενεσί για την καταπολέμηση του εγκλήματος, μετά την άνευ προηγουμένου ανάληψη του ελέγχου της αστυνομίας από την κυβέρνησή του στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα.

«Πάμε στο Μέμφις. Το Μέμφις έχει σοβαρά προβλήματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Fox and Friends» του Fox News. «Θα το διορθώσουμε, όπως κάναμε και στην Ουάσινγκτον».

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επιδιώξει να θέσει το έγκλημα στο επίκεντρο της προσοχής παρά τη μείωση των βίαιων εγκλημάτων σε πολλές πόλεις, ανακοίνωσε την απόφαση να αποστείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στην πόλη του Τενεσί, μετά την αντίσταση που συνάντησε το προηγούμενο σχέδιό του να στείλει πράκτορες μετανάστευσης και στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς στο Σικάγο.

Είπε ότι θα ακολουθήσουν αποστολές σε άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Ορλεάνης στη Λουιζιάνα.

Η σκληρή στάση του Τραμπ απέναντι στις πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδήλωσης χιλιάδων

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η εγκληματικότητα καταστρέφει αμερικανικές πόλεις όπως η Ουάσιγκτον. Έθεσε το Αστυνομικό Τμήμα της πρωτεύουσας των ΗΠΑ υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο και έστειλε ομοσπονδιακό προσωπικό επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων μελών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, για να αστυνομεύσει τους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα βίαια εγκλήματα το 2024 έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών στην Ουάσιγκτον, μια αυτόνομη ομοσπονδιακή περιφέρεια υπό τη δικαιοδοσία του Κογκρέσου των ΗΠΑ.