Ο Τραμπ καλεί τη Χαμάς να απελευθερώσει άμεσα όλους τους ομήρους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ καλεί τους τρομοκράτες της Χαμάς να απελευθερώσουν άμεσα και τους 20 ομήρους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μιλά για «5 ή 7 απελευθερώσεις», αλλά για όλους όσοι κρατούνται.

«Αν γίνει αυτό, τα πράγματα θα αλλάξουν ραγδαία. Θα τελειώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social.

Η Σιν Μπετ απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας υπουργού από τη Χαμάς

Νωρίτερα, η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ότι συνελήφθησαν μέλη πυρήνα της Χαμάς.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον του ακροδεξιού υπουργού θα περιλάμβανε τη χρήση εκρηκτικών drones.

Η Σιν Μπετ ανέφερε ότι τα μέλη του πυρήνα προέρχονταν από την περιοχή της Χεβρώνας, στη Δυτική Όχθη που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή, και ότι κατασχέθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Υποστήριξε επίσης ότι ο πυρήνας λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση αρχηγείου της Χαμάς στην Τουρκία «με σκοπό να πραγματοποιήσει δολοφονική επίθεση κατά του Μπεν Γκβιρ».

Διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μπεν Γβιρ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποθαρρυνθεί ούτε να φοβηθεί: «Η Χαμάς έχει ήδη προσπαθήσει πέντε φορές να με δολοφονήσει και κάθε φορά απέτυχε», τόνισε, ευχαριστώντας τον Θεό και τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.