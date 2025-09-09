Ο Τραμπ για την επίθεση στο Κατάρ: Έμφαση στην εξάλειψη της Χαμάς

Έμφαση στην εξάλειψη της Χαμάς έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόλαντ Τραμπ, σε ανάρτηση του στο Truth Social, σχολιάζοντας την επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ νωρίτερα την Τρίτη στην Ντόχα του Ισραήλ.

«Η μονομερής βομβιστική επίθεση στο Κατάρ, ένα κυρίαρχο έθνος και στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, που εργάζεται σκληρά και αναλαμβάνει με θάρρος κινδύνους μαζί μας για να μεσολαβήσει στην ειρήνη, δεν προάγει τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής» ανέφρε ο Τραμπ στο Truth Sosial.



«Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς, η οποία έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία των κατοίκων της Γάζας, είναι ένας αξιόλογος στόχος» πρόσθεσε ο Τραμπ.