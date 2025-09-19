Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να εισαγάγει ένα νέο τέλος υποβολής αίτησης ύψους 100.000 δολαρίων για βίζες εργασίας H-1B, σε μια προσπάθεια περιορισμού της χρήσης τους στο πλαίσιο της ευρύτερης καταστολής της μετανάστευσης, όπως ανέφερε το Bloomberg News την Παρασκευή.

Το Bloomberg επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που γνωρίζει το θέμα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναμενόταν να υπογράψει ήδη από την Παρασκευή μια διακήρυξη που θα περιορίζει την είσοδο στο πλαίσιο του προγράμματος H-1B εκτός εάν καταβληθεί το νέο τέλος αίτησης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Επιπλέον, ο Τραμπ σχεδίαζε να διατάξει αλλαγές στα ισχύοντα επίπεδα μισθών για το πρόγραμμα H-1B, ως μέτρο περιορισμού της χρήσης των βιζών, όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Το πρόγραμμα H-1B αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για εταιρείες τεχνολογίας και επιχειρήσεις στελέχωσης που βασίζονται σε ξένους εργαζόμενους για μια ποικιλία τεχνικών ρόλων. Η Amazon είχε πάνω από 10.000 εγκρίσεις βίζας H-1B το 2025, ενώ η Microsoft και η Meta Platforms είχαν πάνω από 5.000 η καθεμία, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Οι μετοχές της Cognizant Technology Solutions Corp, εταιρείας παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κατόχους βίζας H-1B, υποχώρησαν πάνω από 5% την Παρασκευή.

Οι επικριτές των βιζών, μεταξύ των οποίων πολλοί Αμερικανοί εργαζόμενοι στον τεχνολογικό τομέα, υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους με βίζα H-1B για να μειώσουν τους μισθούς και να παρακάμψουν Αμερικανούς υποψήφιους για θέσεις εργασίας για τις οποίες διαφορετικά θα ήταν κατάλληλοι.

Πέρυσι, η Ινδία ήταν ο μεγαλύτερος δικαιούχος βίζας H-1B, με ποσοστό 71% των εγκεκριμένων αιτήσεων, ενώ η Κίνα βρισκόταν δεύτερη με 11,7%, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Οι βίζες H-1B προορίζονται για άτομα σε εξειδικευμένα επαγγέλματα, συχνά στον τομέα της τεχνολογίας, όπως μηχανικούς λογισμικού και διαχειριστές τεχνολογικών προγραμμάτων, και εκδίδονται για περίοδο τριών έως έξι ετών.