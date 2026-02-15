CBS News, BBC, Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγκο τον Δεκέμβριο, ότι θα υποστήριζε ισραηλινά πλήγματα κατά του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο CBS News υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Δύο μήνες αργότερα, εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων του αμερικανικού στρατού και της κοινότητας πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο υποστήριξης ενός νέου γύρου ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι συζητήσεις επικεντρώνονται όχι τόσο στο αν το Ισραήλ θα μπορούσε να δράσει, αλλά στο πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συνδράμουν, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου ανεφοδιασμού ισραηλινών αεροσκαφών και της εξασφάλισης άδειας υπερπτήσης από χώρες κατά μήκος της πιθανής διαδρομής.

Δεν είναι σαφές ποιες χώρες θα επέτρεπαν τέτοιες υπερπτήσεις. Η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δηλώσει δημόσια ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις κατά του Ιράν ή για ιρανικά πλήγματα εναντίον άλλων χωρών.

Οι συζητήσεις αυτές συμπίπτουν με επίδειξη ισχύος των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Σύμφωνα με το CBS News, ένα δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, μαζί με τη συνοδευτική ναυτική δύναμη, αναμένεται να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την ήδη σημαντική αμερικανική παρουσία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η δύναμη κρούσης θα μετακινηθεί από την Καραϊβική, τοποθετώντας ισχυρή στρατιωτική ισχύ σε απόσταση βολής από το Ιράν σε μια περίοδο αυξημένης έντασης.

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Νετανιάχου παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στη διπλωματία και επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα για συνομιλίες με τον Τραμπ, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους και στη χρηματοδότηση περιφερειακών συμμάχων του Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν νέο γύρο πυρηνικών συνομιλιών στη Γενεύη την Τρίτη, με στόχο την αποφυγή πολεμικής σύγκρουσης, ενώ σύμφωνα με το Associated Press ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατευθύνεται στη Γενεύη για τις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμό ουρανίου

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει την «καταστροφή» της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η πρώτη προϋπόθεση για μια συμφωνία είναι ότι όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στη συνάντησή του αυτή την εβδομάδα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ενώπιον της Διάσκεψης των προέδρων αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων στην Ιερουσαλήμ.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says any deal between the United States and Iran must require all enriched uranium to leave Iran. pic.twitter.com/lLCCldtSWd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 15, 2026

«Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ικανότητα εμπλουτισμού, δεν πρόκειται απλά για τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού, αλλά για τη διάλυση των εξοπλισμών και των υποδομών που επιτρέπουν τον εμπλουτισμό ουρανίου», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ζητεί μια συμφωνία για το πρόγραμμα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, όπως και «τη διάλυση του άξονα της τρομοκρατίας που έχτισε το Ιράν», αναφερόμενος στις ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, όπως οι Χούθι στην Υεμένη, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η παλαιστινιακή ισλαμιστική Χαμάς.

«Πρέπει να υπάρξουν πραγματικές επιθεωρήσεις, ουσιαστικές επιθεωρήσεις, όχι επιθεωρήσεις έπειτα από προειδοποίηση, αλλά αποτελεσματικές επιθεωρήσεις για όλα τα παραπάνω», δήλωσε. «Αυτά είναι τα στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά για την υλοποίηση της συμφωνίας».

Ιρανός αξιωματούχος στο BBC: Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς στα πυρηνικά, αν υπάρξει άρση των κυρώσεων

Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί δήλωσε την Κυριακή σε συνέντευξή του στο BBC ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη από την πλευρά της να συζητήσει την άρση των κυρώσεων,

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει επανειλημμένα αποκλείσει τη σύνδεση του θέματος με άλλα ζητήματα, όπως τους πυραύλους.

Ο Ταχτ-Ραβάντσι επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος πυρηνικών συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη, μετά την επανέναρξη των συζητήσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στο Ομάν νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Οι αρχικές συνομιλίες εξελίχθηκαν σε γενικές γραμμές θετικά, αλλά είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβαντσί στο BBC.

Μια αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα συναντηθεί με τους Ιρανούς την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε πηγή στο Reuters την Παρασκευή, με εκπροσώπους του Ομάν να μεσολαβούν στις επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο επικεφαλής της ατομικής ενέργειας του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα θα μπορούσε να συμφωνήσει να αραιώσει το πιο εμπλουτισμένο ουράνιο της σε αντάλλαγμα για την άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων. Ο Ραβαντσί χρησιμοποίησε αυτό το παράδειγμα στη συνέντευξη στο BBC για να τονίσει την ευελιξία του Ιράν.

Ο ανώτερος διπλωμάτης επανέλαβε τη στάση της Τεχεράνης ότι δεν θα δεχτεί μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, το οποίο ήταν ένα βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας πέρυσι, με τις ΗΠΑ να θεωρούν τον εμπλουτισμό εντός του Ιράν ως «δρόμο» προς τα πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, το σημαντικότερο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του πρώην Δημοκρατικού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

Η συμφωνία περιόρισε τις κυρώσεις κατά του Ιράν με αντάλλαγμα τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, ώστε να μην είναι σε θέση να κατασκευάσει ατομική βόμβα.

Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτική εκστρατεία διαρκείας στο Ιράν, εάν αποτύχουν οι συνομιλίες

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένων, εβδομάδων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εφόσον ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή επίθεσης, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση πολύ σοβαρότερη από ό,τι έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποκάλυψη, από αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των σχεδιασμών, αυξάνει τη σημασία των διπλωματικών επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να έχουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν την Τρίτη στη Γενεύη, με το Ομάν να διαμεσολαβεί. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε το Σάββατο ότι, παρότι ο Τραμπ προτιμά μια συμφωνία με την Τεχεράνη, «αυτό είναι πολύ δύσκολο».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για νέα στρατιωτική δράση. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, μαζί με χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες, μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό ικανό τόσο για επιθέσεις όσο και για άμυνα.

Μιλώντας την Παρασκευή μετά από στρατιωτική εκδήλωση στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, λέγοντας ότι «φαίνεται πως αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί». Δεν διευκρίνισε ποιος θα μπορούσε να αναλάβει, αλλά πρόσθεσε: «υπάρχουν άνθρωποι».

Ο Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό σκεπτικισμό για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, δηλώνοντας πέρυσι ότι «το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι χερσαίες δυνάμεις».

Οι στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής υποδηλώνουν επιλογές πλήγματος κυρίως από αέρα και θάλασσα. Στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ έδειξε επίσης προθυμία να χρησιμοποιήσει ειδικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σε επιχείρηση τον περασμένο μήνα.

Ερωτηθείσα για τα σχέδια ενδεχόμενης παρατεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει διαφορετικές απόψεις για κάθε ζήτημα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα και την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.