Ο Τραμπ επαναλαμβάνει την απειλή να διερευνήσει τον Τζορτζ Σόρος για χρηματοδότηση «ταραχών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπονόησε ότι η κυβέρνησή του ενδέχεται να ξεκινήσει έρευνα για εκβιασμό εναντίον του Τζορτζ Σόρος, ή της οικογένειάς του, κατηγορώντας τον μεγαλοδωρητή των Δημοκρατικών ότι χρηματοδοτεί διαδηλώσεις.

Οι διαδηλωτές «πληρώνονται για το επάγγελμά τους από τον Σόρος και άλλους», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, αναφερόμενος στους διαδηλωτές που τον αντιμετώπισαν ειρηνικά σε ένα εστιατόριο της Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα. «Και θα ερευνήσουμε τον Σόρος, γιατί πιστεύω ότι πρόκειται για υπόθεση RICO εναντίον του και άλλων. Γιατί αυτό είναι κάτι περισσότερο από διαδηλώσεις. Είναι πραγματική αναταραχή», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και δεν ήταν σαφές σε ποιο μέλος της οικογένειας Σόρος αναφερόταν ή ποιοι λόγοι θα χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε έρευνα. Ο νόμος Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ή RICO Act, χρησιμοποιείται συνήθως για τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Σόρος «και ο υπέροχος ριζοσπαστικός αριστερός γιος του» θα πρέπει να τεθούν υπό έρευνα. Δεν ήταν απολύτως σαφές σε ποιον γιο αναφερόταν. Ο Άλεξ Σόρος, ένας από τους γιους του δισεκατομμυριούχου, είναι επίσης σημαντικός υποστηρικτής των δημοκρατικών αιτημάτων και προεδρεύει του διοικητικού συμβουλίου του Open Society Foundations, το οποίο ιδρύθηκε από τον Τζορτζ Σόρος και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιρροή φιλανθρωπικά ιδρύματα στον κόσμο.

Ένας εκπρόσωπος του Open Society Foundations αναφέρθηκε σε ένα προηγούμενο σχόλιο, που εκδόθηκε μετά την προηγούμενη απειλή του Τραμπ να διερευνήσει τον περασμένο μήνα.

«Το Open Society Foundations, που ιδρύθηκε από τον Τζορτζ Σόρος και προεδρεύεται από τον Άλεξ Σόρος, δεν υποστηρίζει ούτε χρηματοδοτεί βίαιες διαμαρτυρίες. Οι αντίθετες ισχυρισμοί είναι ψευδείς και οι απειλές εναντίον του ιδρυτή και προέδρου μας είναι εξωφρενικές», ανέφερε η δήλωση.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται καθώς ο πρόεδρος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις έρευνες για τους πολιτικούς του αντιπάλους μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ, ενός εξέχοντος συντηρητικού ακτιβιστή και συμμάχου του προέδρου.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την φρικαλεότητα και σε άλλες πολιτικές βιαιότητες, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τις χρηματοδοτούν και τις υποστηρίζουν», δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης.