Ο Τραμπ εμφανίζεται σε νέες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την περιουσία του Επστάιν

Σε νέες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την περιουσία του αποθανόντος καταδικασμένου εγκληματία, Τζέφρι Επστάιν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Τις φωτογραφίες δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί σε μια επιτροπή εποπτείας του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ εμφανίζεται σε τρεις από τις 19 φωτογραφίες που μοιράστηκαν οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, οι οποίοι δήλωσαν ότι εξετάζουν περισσότερες από 95.000 εικόνες που προέρχονται από την περιουσία. Δεν είναι σαφές πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες.

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο πρώην βοηθός του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Λάρι Σάμμερς, εμφανίζονται επίσης στη σειρά των εικόνων, καθώς και σεξουαλικά παιχνίδια και ένα «προφυλακτικό Τραμπ» αξίας 4,50 δολαρίων με το πρόσωπο του Τραμπ και τη φράση «I'M HUUUGE!» (Είμαι τεράστιος!) γραμμένη με κεφαλαία γράμματα.

Ένας εκπρόσωπος της επιτροπής, η οποία διευθύνεται από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, Τζέιμς Κόμερ, από το Κεντάκι, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί πολιτικοποιούν την έρευνα «επιλέγοντας φωτογραφίες και κάνοντας στοχευμένες διαγραφές για να δημιουργήσουν μια ψευδή αφήγηση για τον πρόεδρο Τραμπ».

Οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι οι δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες περιλαμβάνουν «εικόνες των πλούσιων και ισχυρών ανδρών που πέρασαν χρόνο με τον Τζέφρι Επστάιν» και «φωτογραφίες γυναικών και ακινήτων του Επστάιν», ενώ περισσότερες θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες.

«Αυτές οι ανησυχητικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμη περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τον Επστάιν και τις σχέσεις του με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον κόσμο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ρόμπερτ Γκαρσία, εκπρόσωπος της Καλιφόρνιας και κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή εποπτείας. «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να μάθει η αμερικανική λαϊκή αλήθεια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιεύσει όλα τα αρχεία, ΤΩΡΑ».

Οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου δήλωσαν ότι έκαναν διαγραφές στα πρόσωπα των γυναικών για να προστατεύσουν την ταυτότητα των θυμάτων του Επστάιν.

Η επιτροπή συνεχίζει να συγκεντρώνει και να δημοσιεύει έγγραφα, ακόμη και αν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιοποιήσει μη ταξινομημένα αρχεία του Επστάιν από την ομοσπονδιακή έρευνα του στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Ο Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα ένα νομοσχέδιο που υποστηρίχθηκε από το συντριπτικό πλειοψηφία των δύο κομμάτων, με επικεφαλής τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Κάννα της Καλιφόρνια και τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή, Τόμας Μάσι, του Κεντάκι, το οποίο υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τα αρχεία του Επστάιν εντός 30 ημερών. Η προθεσμία αυτή λήγει στις 19 Δεκεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ και ο Επστάιν ήταν φίλοι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά ο Τραμπ λέει ότι διέκοψε τις σχέσεις του πριν ο Επστάιν ομολογήσει την ενοχή του για κατηγορίες πορνείας.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι γνώριζε για την κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων κοριτσιών από τον αποθανόντα χρηματοδότη.