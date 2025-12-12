Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τείνει προς τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς ή τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ για να αναλάβουν τα ηνία της ομοσπονδιακής τράπεζας μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Wall Street Journal στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Γουόρς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του. «Ναι, νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι έχετε τον Κέβιν και τον Κέβιν. Και οι δύο είναι... Νομίζω ότι και οι δύο Κέβιν είναι εξαιρετικοί», είπε. «Νομίζω ότι υπάρχουν και μερικοί άλλοι που είναι εξαιρετικοί».

Ο Χάσετ θεωρείται όλο και περισσότερο ως ο επικρατέστερος υποψήφιος, αφού ο Τραμπ επανειλημμένα υπαινίχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες ότι είχε αποφασίσει ποιον θα επιλέξει για να ηγηθεί της Fed, αλλά τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι ο Γουόρς παραμένει σταθερά στην κούρσα.

Κατά τη διάρκεια μιας 45λεπτης συνάντησης με τον Γουρός την Τετάρτη στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τον πίεσε να του πει αν μπορεί να τον εμπιστευτεί ότι θα υποστηρίξει τις μειώσεις των επιτοκίων αν επιλεγεί να ηγηθεί της κεντρικής τράπεζας, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη συνάντηση. Ο Τραμπ, στη συνέντευξη στη WSJ, επιβεβαίωσε αυτή την πληροφορία.

«Πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια», είπε ο Τραμπ για τον Γουόρς. «Και το ίδιο πιστεύουν όλοι όσοι έχω μιλήσει».

Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα πρέπει να τον συμβουλεύεται για το πού να ορίσει τα επιτόκια.

«Συνήθως, αυτό δεν γίνεται πια. Παλαιότερα γινόταν συστηματικά. Θα πρέπει να γίνεται», είπε ο Τραμπ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι πρέπει να κάνει ακριβώς ό,τι του λέμε. Αλλά σίγουρα είμαστε... Είμαι μια έξυπνη φωνή και πρέπει να με ακούνε».

Όταν ρωτήθηκε πού θέλει να βρίσκονται τα επιτόκια σε ένα χρόνο από τώρα, ο Τραμπ απάντησε: «Στο 1% και ίσως και χαμηλότερα».

Είπε ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα βοηθούσαν το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους ύψους 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.