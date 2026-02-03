Ο Τραμπ διεκδικεί αποζημίωση 1 δισ. δολαρίων από το Χάρβαρντ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε τη Δευτέρα το βράδυ ότι πλέον απαιτεί ποσό ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για ζημίες και τόκους από το Χάρβαρντ, αντιδρώντας σε δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνησή του είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την αξίωση το περίβλεπτο πανεπιστήμιο, στο οποίο προσάπτει αντισημιτισμό και προκατάληψη, να πληρώσει πρόστιμα.

«Ζητάμε τώρα ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ζημιές και δεν θέλουμε να έχουμε πλέον καμιά σχέση στο μέλλον με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Κατηγορώντας το Χάρβαρντ, όπως και άλλα αμερικανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πως προωθούν την «ιδεολογία woke», κι ότι δεν προστάτευαν επαρκώς τους Εβραίους φοιτητές τους στις διαδηλώσεις υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης, η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη, απαιτώντας ως αποζημιώσεις τεράστια ποσά.

Το χθεσινό δημοσίευμα των Τάιμς ανέφερε πως ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αποφάσισε να κάνει πίσω, αποσύροντας την αξίωσή του το αρχαιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ να πληρώσει 200 εκατομμύρια δολάρια, λόγω της αντίστασης που πρόβαλε.

Τον Σεπτέμβριο ο Τραμπ δήλωνε πως οι διαπραγματεύσεις όδευαν σε ολοκλήρωση και ότι η συμφωνία προέβλεπε πως το πανεπιστήμιο θα πλήρωνε 500 εκατ. δολάρια, εν μέρει, για να ανοίξουν επαγγελματικές σχολές.

Το πανεπιστήμιο σκόπευε να παρέχει «επαγγελματική κατάρτιση» αλλά «αυτό απορρίφθηκε καθώς ήταν εντελώς ανεπαρκές και δεν επρόκειτο, κατά την άποψή μας, να έχει επιτυχία», ανέφερε χθες βράδυ ο Τραμπ.

«Επρόκειτο απλούστατα για τρόπο ώστε το Χάρβαρντ να γλιτώσει την καταβολή μεγάλου ποσού, 500 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, που θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερο, με δεδομένες τις σοβαρές και ειδεχθείς παρανομίες» του πρυτανείου, υποστήριξε.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει επίθεση στο Χάρβαρντ και άλλα πανεπιστήμια της περίβλεπτης Ivy League, αποσύροντας τις χρηματοδοτήσεις τους από το ομοσπονδιακό κράτος.

Το Κολούμπια δέχτηκε να πληρώσει 200 εκατ. δολάρια το καλοκαίρι κι υποσχέθηκε να τηρήσει κανόνες που του απαγορεύουν να λαμβάνει υπόψη την καταγωγή στις εγγραφές και στις προσλήψεις. Το πανεπιστήμιο στην Πενσιλβάνια, που ανήκει επίσης στην Ivy League, υποχώρησε ακόμη στις πιέσεις ανακοινώνοντας πως θα απαγορεύσει σε διεμφυλικές γυναίκες να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα.