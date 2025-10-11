Ο Τραμπ απειλεί την Κίνα με ελέγχους στις εξαγωγές ανταλλακτικών της Boeing

Ελέγχους στις εξαγωγές ανταλλακτικών της Boeing ενδέχεται να επιβάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως μέρος της αντίδρασης της Ουάσιγκτον στα κινεζικά περιοριστικά μέτρα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει συχνά την Boeing στις επιθετικές του προσπάθειες να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τον Τραμπ σχετικά με το εμπόριο, το Πεκίνο διέταξε τον Απρίλιο τις κινεζικές αεροπορικές Η αεροπορική εταιρεία έχει επίσης πραγματοποιήσει αρκετές μεγάλες πωλήσεις σε ξένες αεροπορικές εταιρείες μετά τις επισκέψεις του Τραμπ.

«Έχουμε πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και ένα σημαντικό είναι τα αεροπλάνα. Αυτοί (η Κίνα) έχουν πολλά αεροσκάφη Boeing και χρειάζονται ανταλλακτικά και πολλά άλλα παρόμοια πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε για τα είδη στα οποία θα μπορούσαν να επιβληθούν έλεγχοι στις εξαγωγές από τις ΗΠΑ.

Η αεροπορική εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών στην Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Αύγουστο. Θα ήταν η πρώτη μεγάλη παραγγελία της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας από την Κίνα από την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ακόμα και αν η συμφωνία δεν προχωρήσει, το οικονομικό πλήγμα για την Boeing θα είναι πιθανώς μικρό, σύμφωνα με τον Scott Hamilton, αναλυτή αεροδιαστημικής της Leeham Co. «Είναι σαν γυαλόχαρτο για την Boeing».

Ιστορικά, η Κίνα αποτελούσε έως και το 25% του χαρτοφυλακίου παραγγελιών της Boeing, αλλά σήμερα είναι λιγότερο από 5%.

Σύμφωνα με την Cirium, μια εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων, οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες έχουν παραγγείλει τουλάχιστον 222 αεροσκάφη Boeing. Η χώρα διαθέτει 1.855 αεροσκάφη Boeing σε λειτουργία. Η συντριπτική πλειονότητα των αεροσκαφών που έχουν παραγγελθεί και βρίσκονται σε λειτουργία είναι τα δημοφιλή μονοδιάδρομα αεροσκάφη 737 της Boeing.

Η απαγόρευση ανταλλακτικών ή εξαγωγών θα πλήξει επίσης την CFM International, την κοινοπραξία μεταξύ της GE Aerospace και της γαλλικής Safran, η οποία κατασκευάζει τον κινητήρα LEAP που χρησιμοποιείται στο Boeing 737 MAX. Η GE κατασκευάζει επίσης κινητήρες για τα 777 και 787, δύο μεγαλύτερα αεροσκάφη που έχει παραγγείλει η Κίνα.

Η ευρωπαϊκή ανταγωνίστρια της Boeing, η Airbus, έχει μόνο 185 παραγγελίες από κινεζικούς πελάτες, σύμφωνα με την Cirium. Η Airbus διαθέτει μονάδα παραγωγής στην Τιαντζίν, η οποία παράγει περίπου τέσσερα αεροσκάφη A320 μονής διαδρόμου το μήνα.