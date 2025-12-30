Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή εναντίον του για «κατάφωρη ανικανότητα».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα ήθελε να απολύσει τον Πάουελ, τον οποίο χαρακτήρισε «ανόητο», επικρίνοντας έντονα το κόστος των ανακαινίσεων στα κεντρικά γραφεία της Fed. «Σκεφτόμαστε να καταθέσουμε μήνυση εναντίον του Πάουελ για ανικανότητα. Γιατί, σκεφτείτε το: αυτά δεν είναι εξαιρετικά κτίρια. Είναι μικρά κτίρια», είπε.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «κατάφωρη ανικανότητα» του επικεφαλής της Fed, σημειώνοντας ότι το έργο ήταν προσωπική του επιλογή. «Ήταν το μωρό του… και ο τύπος είναι απλώς ανίκανος. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις γι’ αυτό», δήλωσε, αναφερόμενος στο κόστος των ανακαινίσεων. Υποστήριξε ότι αυτό θα ανέλθει στα 4,1 δισ. δολάρια, ενώ ο Πάουελ έχει δηλώσει δημόσια ότι το κόστος εκτιμάται στα 2,5 δισ. δολάρια.

«Είναι εντελώς ανόητος όποιος χτίζει μια νέα Ομοσπονδιακή Τράπεζα ή προχωρά σε τέτοιου μεγέθους ανακαίνιση», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Πρόκειται για το υψηλότερο κόστος στην ιστορία των κατασκευών». Όπως είπε, «πανέμορφα μνημεία έχουν χτιστεί με πολύ χαμηλότερο κόστος», επαναλαμβάνοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αγωγής για «βαριά ανικανότητα» κατά του Πάουελ. «Θα ήθελα πολύ να τον απολύσω. Ίσως και να το κάνω», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι πηγαίνει καλά «παρά το γεγονός ότι έχουμε έναν ανόητο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα». Πρόσθεσε ότι ο Τζο Μπάιντεν ανανέωσε τη θητεία του Πάουελ, χαρακτηρίζοντάς το «κρίμα», ενώ υπενθύμισε ότι ο ίδιος τον είχε διορίσει αρχικά το 2018.

Ο Τραμπ αναμένεται να διορίσει τον διάδοχο του Πάουελ στις αρχές του 2026. Τους τελευταίους μήνες επιχειρεί συστηματικά να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική της Fed, κατηγορώντας τον Πάουελ ως «ηλίθιο» επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια με τον ρυθμό που θα επιθυμούσε.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά τη μείωση του βασικού επιτοκίου της Fed τον Δεκέμβριο κατά 25 μονάδες βάσης, για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, διαμορφώνοντάς το στο εύρος 3,5%-3,75%.