Ο Τραμπ απειλεί εκ νέου τον Καναδά με δασμό 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμό 100% στον Καναδά εάν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα και προειδοποίησε τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ ότι μια τέτοια συμφωνία θα θέσει σε κίνδυνο τη χώρα του.

«Η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά ζωντανό, θα τον κατασπαράξει πλήρως, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των επιχειρήσεών τους, του κοινωνικού ιστού και του γενικού τρόπου ζωής τους», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Εάν ο Καναδάς συνάψει συμφωνία με την Κίνα, θα χτυπηθεί αμέσως με δασμό 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ».

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα, ο Κάρνεϊ χαρακτήρισε την ασιατική υπερδύναμη «αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο» και στο Νταβός ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητήσουν επενδύσεις από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο Τραμπ υπέδειξε ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τον Καναδά για να παρακάμψει τους αμερικανικούς δασμούς. «Εάν ο Κυβερνήτης Κάρνεϊ νομίζει ότι θα κάνει τον Καναδά «λιμάνι παράδοσης» για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος».

Οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του βόρειου γείτονά τους έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του «Συμβουλίου Ειρήνης», που στοχεύει στην επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων. Η αλλαγή αυτή ήρθε μετά την ομιλία του Κάρνεϊ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου καταδίκασε ανοιχτά τη χρήση της οικονομικής ενσωμάτωσης από ισχυρά κράτη ως όπλο και των δασμών ως μέσο πίεσης.