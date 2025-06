Ο Τραμπ απαγορεύει τις βίζες για ξένους φοιτητές στο Χάρβαρντ - Στο στόχαστρο και το Κολούμπια

Κλιμακώνει τα μέτρα κόντρα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανακοίνωσε την Τετάρτη (04/06) ότι απαγορεύει να χορηγούνται θεωρήσεις διαβατηρίων σε αλλοδαπούς φοιτητές που πάνε για να σπουδάσουν.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί η είσοδος αλλοδαπών που έχουν σκοπό να έλθουν στις ΗΠΑ για να συμμετάσχουν, αποκλειστικά ή κατά μεγάλο μέρος, σε προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

JUST IN - Trump signs proclamation to restrict the entry of "nonimmigrant" foreign students at Harvard. pic.twitter.com/n54bWG6Ogr