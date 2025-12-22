Ο Τραμπ ανακαλεί 30 πρέσβεις στο πλαίσιο της πολιτικής «America First»

Στην ανάκληση 30 πρέσβεων και άλλων ανώτερων διπλωμάτων καριέρας προχωρά η κυβέρνηση Τραμπ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πρεσβείες αντανακλούν τις προτεραιότητες της πολιτικής «America First», μια κίνηση που, σύμφωνα με τους επικριτές, θα αποδυναμώσει την ηγετική θέση των ΗΠΑ στον κόσμο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να παράσχει τον κατάλογο των διπλωματών που ανακαλούνται. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κίνηση αυτή είναι «μια τυπική διαδικασία σε κάθε κυβέρνηση», αλλά οι επικριτές λένε ότι δεν είναι έτσι.

«Ο πρέσβης είναι ο προσωπικός εκπρόσωπος του Προέδρου και είναι δικαίωμα του Προέδρου να διασφαλίζει ότι έχει άτομα σε αυτές τις χώρες που προωθούν την ατζέντα America First», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σχεδόν 30 ανώτεροι διπλωμάτες ήταν μεταξύ αυτών που διατάχθηκαν να επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Είχαν τοποθετηθεί σε μικρότερες χώρες όπου ο ανώτερος εκπρόσωπος των ΗΠΑ προέρχεται παραδοσιακά από την Υπηρεσία Εξωτερικών, η οποία αποτελείται από καριερίστες που δεν είναι συνδεδεμένοι με κάποιο πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με τα ίδια άτομα.

Οι διπλωμάτες που ανακλήθηκαν ενθαρρύνθηκαν να βρουν νέες θέσεις στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με δεύτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει επιδιώξει να τοποθετήσει πιστούς σε ανώτερες θέσεις από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, αφού αντιμετώπισε αντίσταση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στην προώθηση των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής του στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η Jeanne Shaheen, ανώτερη δημοκράτης στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, επέκρινε την απόφαση της ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης να απομακρύνει τους διπλωμάτες, ενώ περίπου 80 θέσεις πρεσβευτών παραμένουν κενές.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ παραχωρεί την ηγετική θέση των ΗΠΑ στην Κίνα και τη Ρωσία, απομακρύνοντας έμπειρους πρέσβεις που υπηρετούν πιστά ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία», έγραψε η Shaheen στο X. «Αυτό κάνει την Αμερική λιγότερο ασφαλή, λιγότερο ισχυρή και λιγότερο ευημερούσα».