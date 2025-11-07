Ο Στρατός των ΗΠΑ στοχεύει στην αγορά ενός εκατομμυρίου drones

Ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών στοχεύει να αγοράσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια και ενδέχεται να αποκτά από μισό εκατομμύριο έως εκατομμύρια drones ετησίως τα επόμενα έτη, δήλωσε ο υπουργός Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ.

Ο Ντρίσκολ περιέγραψε σε συνέντευξή του στο Reuters τη ριζική αύξηση του σχεδίου προμηθειών drones του Στρατού, επισημαίνοντας ότι σήμερα ο μεγαλύτερος κλάδος του αμερικανικού στρατού προμηθεύεται περίπου 50.000 drones ετησίως. «Είναι μια μεγάλη ανύψωση. Αλλά είναι μια ανύψωση που είμαστε πολύ ικανοί να κάνουμε», είπε.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Picatinny Arsenal, ο Ντρίσκολ αναφέρθηκε σε πειραματισμούς με «δίκτυα», άμυνες που συλλαμβάνουν drones με δίχτυα, καθώς και σε νέα εκρηκτικά και ηλεκτρομαγνητικά εργαλεία που συγχρονίζονται με οπλικά συστήματα.

Ο ανώτατος διοικητής εκεί, υποστράτηγος Τζον Ράιμ, τόνισε πως οι ΗΠΑ αντλούν μαθήματα από τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, όπου η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή κλίμακα.

Τα μικρά, φθηνά drones έχουν αναδειχθεί σε ισχυρά όπλα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, όπου τα συμβατικά αεροσκάφη είναι πιο περιορισμένα λόγω της πυκνής παρουσίας αντιαεροπορικών συστημάτων. Σύμφωνα με τον Ντρίσκολ, η Ουκρανία και η Ρωσία παράγουν περίπου 4 εκατομμύρια drones ετησίως η καθεμία, ενώ η Κίνα πιθανόν παράγει περισσότερο από το διπλάσιο αυτού του αριθμού.

Προτεραιότητα του Ντρίσκολ είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής - από κινητήρες και αισθητήρες χωρίς ψήκτρες έως μπαταρίες και πλακέτες κυκλωμάτων - δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της σημερινής μεταποίησης κυριαρχείται από την Κίνα. «Αναμένουμε να αγοράσουμε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο drones μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια», δήλωσε.

Το Πεντάγωνο επιδιώκει επίσης να αλλάξει την αντίληψη για τα drones, βλέποντάς τα περισσότερο ως αναλώσιμα πυρομαχικά παρά ως ιδιαίτερα πολύτιμο εξοπλισμό. Το πρόγραμμα Replicator, που ανακοινώθηκε το 2023, στοχεύει στην προμήθεια χιλιάδων αυτόνομων drones έως τον Αύγουστο του 2025, αλλά το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει πρόσφατες ενημερώσεις για την εξέλιξή του.

Βραχυπρόθεσμα, μονάδες του Πενταγώνου, όπως η μονάδα DOGE, ηγούνται προσπαθειών για την απόκτηση δεκάδων χιλιάδων φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους επόμενους μήνες.

Αμερικανοί νομοθέτες έχουν επίσης προτείνει τη δημιουργία εγκατάστασης στο Τέξας που θα μπορούσε να παράγει έως και 1 εκατομμύριο drones ετησίως, όμως ο Ντρίσκολ προτιμά τη διάχυση της χρηματοδότησης και τη συνεργασία με πολλαπλούς κατασκευαστές, ανάμεσά τους και εταιρείες που παράγουν drones για εμπορικές εφαρμογές.

Ο Ντρίσκολ δήλωσε βέβαιος για την επαρκή χρηματοδότηση των νέων αναγκών και ανέφερε ότι ο Στρατός έχει ήδη αρχίσει να αποεπενδύει από ορισμένα παλαιότερα συστήματα όπλων. «Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι το μέλλον του πολέμου και πρέπει να επενδύσουμε τόσο στις επιθετικές όσο και στις αμυντικές δυνατότητες εναντίον τους», κατέληξε.