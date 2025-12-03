O στρατός της Ουκρανίας ανατίναξε θαλάσσιο drone στη Μαύρη Θάλασσα

Ο ρουμανικός στρατός ανατίναξε ένα θαλάσσιο drone που έθετε σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την Τετάρτη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ναυτιλία στην περιοχή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το υπουργείο ανέφερε ότι το drone, το οποίο εντοπίστηκε σε περιοχή 36 ναυτικά μίλια (66 χλμ.) ανατολικά της Κωνστάντζας, ήταν ένα Sea Baby. Το Sea Baby είναι ένα θαλάσσιο drone που αναπτύχθηκε από την Ουκρανία.

Ένας εκπρόσωπος του ρουμανικού Υπουργείου Άμυνας αρνήθηκε να προσδιορίσει τη χώρα προέλευσης του drone, αλλά επιβεβαίωσε ότι ήταν Sea Baby.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Ρωσία, μερικές από τις οποίες διεκδίκησε η Ουκρανία, έχουν προκαλέσει αύξηση των ασφαλιστικών επιτοκίων σε ένα υδάτινο σώμα που είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά σιτηρών, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

«Η ομάδα επέμβασης έλαβε έγκριση για την εξουδετέρωση του εντοπισμένου αντικειμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες επιχειρησιακές διαδικασίες, και γύρω στις 13:00, το θαλάσσιο drone καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη», ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας σε δήλωσή του.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συζήτησαν την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μετά την έκφραση ανησυχίας της Άγκυρας για τις επιθέσεις.

Η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τουρκία διαθέτουν μια κοινή ομάδα δράσης για την εξουδετέρωση των αδέσποτων ναρκών, οι οποίες άρχισαν να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Από την έναρξη του πολέμου, έχουν ανακαλυφθεί και καταστραφεί περίπου 150 αδέσποτες νάρκες, σύμφωνα με το ρουμανικό ναυτικό.