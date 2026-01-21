Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα έχει την Πέμπτη νέα συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Μόσχα καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τη συνάντηση επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο.

Μιλώντας την Τετάρτη στο CNBC, o Γούιτκοφ είπε πως η πλευρά της Ρωσίας αιτήθηκε τη συνάντηση και πρόσθεσε πως νομίζω ότι «αυτό είναι μια σημαντική δήλωση εκ μέρους τους», είπε.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία, αλλά ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία.

Σημειώνεται πως θα είναι δεύτερη συνάντηση που θα έχει στη Μόσχα ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ μετά από τη Σύνοδο Κορυφής Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Η προηγούμενη συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο έλαβε χώρα στις 2 Δεκεμβρίου.

Όπως ανέφερε το Reuters, σε ερώτηση για το αν ο Πούτιν θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ο Γιουίτκοφ απάντησε «Νομίζω ναι» και επανέλαβε ότι έχει σταλεί πρόσκληση στον Πούτιν.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ για την επίλυση του σχεδόν τετραετούς πολέμου με τη Ρωσία θα συνεχιστούν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αυτή την εβδομάδα στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός.